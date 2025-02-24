台中第一豪辦再現2億交易　一查買方主業是「賣光」

▲台中單價最貴辦公大樓「聯聚中雍大廈」又出現法人1次砸2億元入手。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中單價最貴辦公大樓「聯聚中雍大廈」又出現法人1次砸2億元入手，根據實登最新揭露紀錄，去年10月，該商辦30樓被法人觀境設計買下，拆算每坪單價90萬元，經查觀境設計主要業務為智慧燈光整合。

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根據最新實價，觀境設計買下的30樓，共計272.28坪，總價2.1億元，拆算每坪單價約90萬元。目前該商辦買家包括全球窗簾龍頭「億豐工業」一口氣買4戶、玉山銀行包下35樓兩戶，另外還有全成製帽、全球精品鞋業者九興控股、百和興業、富士松集團、大慶證券等。

經查觀境設計公司創立於2005年，總公司位於台中市大里區，不僅提供各式燈具、設計、智慧家庭環控系統展示，以及設計師聯誼、招待處所。主要產品為燈光照明設計、智慧家庭環控系統。並以自有品牌「REXLiTE | 瑞司照明」行銷國內外，名符其實為賣「光」的公司。

▲受惠中部台商回流，辦公室租轉買、舊換新的市場需求大增，台中出現唯二破2億元交易商辦產品。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，預售市場中台中商辦新案「允將TST台灣之鑽」26樓，約204坪物件，也以最高總價2.3億元、拆算單價107萬元出現成交案例，對此住商機構中區協理賴萬則分析：「受惠中部台商回流，辦公室租轉買、舊換新的市場需求大增，且企業對新辦公室購置動能強勁，以台中七期來說，目前還有約10案左右的商辦量體未釋出，各式各樣的產品都有供給。」

▼台中「唯二」總價破2億元的辦公室交易。

大樓名稱 樓層 面積 (坪) 總價 (萬元) 單價 (萬元/坪) 買方 主要業務 備註 聯聚中雍大廈 30樓 272.28 21000 90 觀境設計 智慧燈光整合 成屋市場最高交易 允將TST台灣之鑽 26樓 204 23000 107 未公開 未公開 預售市場成交案例，單價最高

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示：「近年股房都好，隨著通膨調整，與台北市高級辦公室重商圈、機能相比，台中則重品牌、規格。聯聚中雍一案，樓高39層樓，無論區位或是個別條件、租售條件都是獨一無二，所以才能屢創市場紀錄。」

黃舒衛說：「預估七期在商辦市場逐漸成熟之後，CBD的核心建構完成後，持有土地的大型建商推案會越趨多樣化，零售百貨、觀光旅館的投資手筆會更大。」

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