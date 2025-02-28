楊謹華阿公曾是屋主　昔鹽埕最氣派飯店將改建

記者張雅雲／高雄報導

高雄鹽埕區近年觀光發達，根據實登揭露，「中正大飯店」去年以總價5億元成交，該飯店曾是鹽埕最氣派的飯店之一，在地人透露，最早據傳是楊謹華阿公的楊姓自然人持有，之後賣給何如芸前夫王敏錡的宜陞企業，幾經轉手後，新買家透露，預計改建為大樓Q3推案。

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▲「中正大飯店」去年以總價5億元成交，該飯店前身是「名人大飯店」，曾是鹽埕最氣派的飯店之一。（圖／記者張雅雲攝）

▲鹽埕昔日地標「名人大飯店」在當年是四星級規格，氣派非凡，堪稱高級象徵。（圖／翻攝自Facebook／高雄老照片）

「中正大飯店」2004年開幕，2024年以5億元成交，該飯店地坪397.485坪、建坪3109坪，為地上12層、地下2層，屋齡約44年，目前已歇業，而前身就是在鹽埕知名老飯店「名人大飯店」，1980年開幕。

臉書粉專《高雄老照片》有網友表示，鹽埕昔日地標「名人大飯店」在當年是四星級規格，氣派非凡，堪稱高級象徵。更有網友爆料，名人飯店的老闆正是知名演員楊謹華的外公，並透露老董當年的座車是一輛棗紅色、鍍鉻框的奧斯摩比爾豪華汽車，讓人對那個時代的奢華留下深刻印象。

▲鹽埕全盛時期的飯店，都以高檔豪華聞名，名人也是早期鹽埕飯店的代表之一。（圖／記者張雅雲攝）

還有網友表示，1969~1981年時曾與楊董是台北民生東路鄰居，家中至今仍保留著楊家人當年贈送的橘紅色「名人大飯店」浴巾，成為歲月留下的溫馨見證。

高雄市鹽埕區光明里里長是葛吉雄透露，鹽埕全盛時期的飯店，都以高檔豪華聞名，名人也是早期鹽埕飯店的代表之一，在地人都知道老董是楊姓自然人，但不清楚與楊謹華的關係。

登記時間 所有權人 不詳 名人大飯店股份公司 1999年 統合開發公司 2010年 宜陞企業 2024年 郡都集團

▲名人大飯店歷年所有權人。（ETtoday製表）

根據謄本指出，該飯店最早所有權人為名人大飯店，接著1999年轉手給統合開發公司，2004年改名為中正大飯店繼續經營，之後2010年由何如芸前夫王敏錡擔任負責人的宜陞企業接手，不過查詢該筆實登，未有交易紀錄。

在地人透露，當時中正轉型為經營陸客為主的飯店，隨陸客來台減少，加上鹽埕有新飯店陸續開幕，分食原本觀光客源，不少老飯店因設備沒更新，影響住房率，房價也低。

2024年由郡都集團以5億元入手，郡都集團董事長唐承表示，該案鬧中取靜，正對228公園，高樓層有愛河景觀，規劃2~3房超高樓，預計Q3推案，鹽埕早期有不少在地有錢人，二代長大後也有購屋需求，帶動當地首購大樓需求激增，以目前房價預估，外界認為，之後房價也要挑戰6字頭。

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