竹科人曝上班實景「自家車庫先塞20分」　在地：外圍買房者漸多

▲園區上班族多，尖峰時間新竹容易塞車。（圖／翻攝謝金河臉書）

記者項瀚／新竹報導

新竹上班塞車情況再掀熱議！在地房仲表示，園區上班人口多，慈雲路容易塞車，但網友所言的誇張景象不是天天上演。此外他提到，園區人對塞車也頗為習慣，不願騎車5分鐘到公司，但可以接受塞車30分鐘，不用風吹日曬雨淋，在車上吃早餐、化妝等等。

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網友在threads上分享，上班時間，從自家新竹慈雲路某社區停車場出來，卻卡在自家地下室20分鐘還在排隊，畫面曝光也在PTT房屋版熱議。

住商不動產新竹關埔加盟店東曾文慶表示，許多竹科人到園區上班，都得經過慈雲路，一些社區車道口開在慈雲路的社區，車子難出來，就可能造成車道大塞車。

不過，曾文慶說，在車道裡塞20分鐘是有點誇張了，當天可能是下大雨，甚至有什麼交通事故，導致塞車狀況特別嚴重，應不至於天天塞那麼久，且現在園區也很流行分流彈性上班，塞車情況比以前好很多。

曾文慶表示，以關埔重劃區來說，就算大塞車，普遍開到園區上班也會在半小時以內，「但很有趣的是，許多園區人不願騎車5~10分鐘可以到公司，更願意塞車30分鐘，不用風吹日曬雨淋，在車上吃早餐、化妝等等。」

▲若預算足夠，園區人偏好在關埔、竹北高鐵2大區塊買房。（圖／記者施怡妏攝）

一位在竹科上班的工程師表示：「若預算足夠，園區人偏好在關埔、竹北高鐵2大區塊買房，這2區往公司都會塞車，但大家也習慣了，實務上觀察，騎車去上班的同事真的比開車的少非常多。」

此外，他補充：「隨關埔、竹北房價越來越高，也有一些同事買在外圍地區，像是湖口、香山等等，這也肯定是要開車上班的了。」

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