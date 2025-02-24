預售實登件數滑鐵盧　徐佳馨：房價下修關鍵等2026年

▲預售屋登錄筆數滑鐵盧，專家認為房價下修關鍵時間點在2026年7月。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

根據預售屋實價登錄揭露，金蛇年開春的1月份截至10日，台中預售屋登錄筆數138戶，等於一天出售13.8戶，相較過去景氣蓬勃時，單一個案單日就可出售超過20戶或是被秒殺，落差確實相當大，專家認為房價下修關鍵時間點在2026年7月。

《地產詹哥老實說》EP245／26歲梭哈積蓄買房、30萬完成裝修 地產秘密客曝超猛存錢術

實際觀察，受政策影響，台中2024年申報備查的預售屋案，共有332場申報備查，其中，銷售過半的有115場、約占3成。其中，仍是3大屯區推案數、銷售數為領航指標。

不過，對照金蛇年開春的1月份，實登截至10日的資料顯示，預售屋銷售共計138戶，相較過去景氣蓬勃時，單一個案單日就可出售超過20戶或是被秒殺，落差確實相當大。

正心不動產估價師聯合事務所市場研究室協理陳孟筠認為：「房市會出現斷崖式下修，主因仍是自央行實施一系列控管機制後，銀行可放款給不動產的水位下降，面對貸款利率上升、融資成本增加、市場風向改變及利空政策的干擾，『買方等、賣方倔』雙方交易意願下降。」

▲面對貸款利率上升、融資成本增加、市場風向改變及利空政策的干擾，買賣雙方交易意願下降。（圖／記者陳筱惠攝）

陳孟筠認為：「產業界普遍因1月遇春節，對來人來客急凍都有預期心理，也因工作天數較少，讓預售屋數字呈現斷崖式下修，目前單坪價格來看，台中市平均單坪預售價格，自去年9月達到歷史新高的54.2萬元後，也逐步下修至51萬元，惟1月份成交大多為豪宅建商，也將單價拉抬至57萬元。」

整體市場呈現「量縮價不跌」，不少民眾想問，房價會降嗎？

住商企研室執行總監暨發言人徐佳馨認為：「從實際數據上來分析，有個時間點民眾有機會撿便宜，那就是2026年7月過後，當明年7月『新青安』落日後，這將衝擊目前市場主流的首購族買盤，且同時這是2021年7月房地合一2.0上路以來，首波持有滿5年、稅率降至20%的初出售的時機點，屆時新成屋、中古屋也將加入戰局，湧入銷售市場，整體賣壓恐加劇。」

《地產詹哥老實說》EP245／26歲梭哈積蓄買房、30萬完成裝修 地產秘密客曝超猛存錢術