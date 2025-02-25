全台1房產品均價逼8字頭　高雄年漲26%最劇烈

▲過往表現較差的1房產品成為黑馬，全台單價直逼8字頭。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／台北報導

統計近2年七都新案各房型房價漲幅，過往表現較差的1房產品成為黑馬，全台單價直逼8字頭，2年漲幅高達16.7%，遠超2房、3房、4房產品。觀察各縣市，高雄1房漲勢最驚人，高達26%。

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《591新建案》統計近2年新案各房型的平均成交單價，除了單價全數突破5字頭，漲幅也發生驚人變化，明星產品2、3房價漲幅僅有近1成。

不過，《591新建案》調查指出，1房產品以往因面積較小，受限貸款、轉手不易等因素，表現並無太過亮眼，沒想到今年全台單價直逼8字頭，較前年同期大漲16.7%，各縣市也紛紛寫下新高。

▲全台新案各房型2024平均成交單價（年漲幅）。（圖／《591新建案》統計）

《591新建案》新聞公關組主任畢務潔表示，以往買方可能會鎖定總價較低的2房，之後再慢慢往更大房型如3房邁進，如今不少地區房價狂飆，部分財力有限的消費者，也只能「嘴上說不要，口袋很誠實」的越買越小，再加上不婚不生等風潮，獨居族成為市場主力，讓1房等小坪數產品身價不斷三級跳。

觀察各縣市1房產品，漲幅以高雄市年增26%居冠，遙遙領先其他地區，每坪均價從29萬元漲到36萬元。其次則為新竹地區，上漲18.3%。

畢務潔表示，過往高雄小宅並非主流，近年在台積電等題材下，外地投資客大舉搶進，這類低總價、小坪數產品儼然成為「銷售密碼」，迅速將價格推升。

金門地政士事務所所長蕭琪琳表示：「1房不代表是套房，小坪數新案常規劃的是1房1廳格局，在房價走高的環境下，總價低，好入手、好脫手，未來又著眼租賃市場，且權狀設定在15坪以上，也不太會有不受銀行青睞的問題。」

另外，值得關注的還有台北市，寸土寸金，小宅身價走高並不意外，反而是銷況一度卡關的4房大坪數產品，單價年漲21%卻在全台同樣產品中最高，令人嘖嘖稱奇。

畢務潔表示，這幾年在豪宅限貸及消費者需求等因素影響下，4房早已吹起「瘦身潮」，從以往接近百坪左右的面積縮水到平均50~60坪間，購屋門檻逐漸下修，開始能吸引小型企業主或在地換屋族出手，價格因而居高不下。

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