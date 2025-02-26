彰化縣非打房重災區　在地房仲點名工業地「需求持續走升」

▲彰化縣住宅市場長期以來，剛需大於投資，並非政府打炒房下的重災區。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／彰化報導

政府打炒房，房市進寒冬，但不是所有縣市都慘。彰化房仲表示，彰化縣住宅市場長期以來，剛需大於投資，並非重災區。另外，政府「打住不打商」，加上國際局勢變化，台商將持續回流，彰化縣工業地需求走升，而農地具區段徵收、休閒農場投資利多，同樣持續看好。

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近年面對政府一連串打炒房政策，尤其是去年9月19日央行祭出第七波選擇性信用管制，直接把房市打入寒冬，交易量大縮，房市走入空頭。

不過，東森房屋彰化中科溪湖加盟店東蔡文鎮表示，首先針對住宅市場部分，政策主要是打擊到投資過熱區塊，而彰化縣在政策後雖然也呈現量縮，但彰化縣一直以來都剛性需求大於投資的市場，並非政策下的「重災區」，觀察目前價格沒有回落，中前線還是將呈現微漲格局。

蔡文鎮介紹，彰化縣住宅一級市場是員林市，該市人口超過10萬人，是彰化縣僅次於彰化市的人口第二大城市，其中最具指標的為員林184重劃區，新案成交單價達4字頭，新加坡式公寓也有35萬元水準；二級市場則主要是二林鎮、溪湖鎮的住宅區，以透天和新加坡式公寓產品為主，以新案來說，二林透天總價900~1300萬元、新加坡式公寓大多是500~800萬元，而溪湖透天約1300~2500萬元，新加坡式公寓多落在700~1000萬元間。

除了住宅市場將持續呈現微漲態勢，工業區市場更是如此！蔡文鎮分析，如今面對川普執政的國際局勢，會有更多的台商鮭魚返鄉，大幅增加工業地的需求，「彰化就是全台最好的選擇，除了有位於台灣心臟地帶的地理位置，還有既有的產業聚落，像是五金電鍍產業等等，且土地價格還相當實惠。」





▲除了住宅市場將持續呈現微漲態勢，工業區市場更是如此。（圖／東森房屋提供）

蔡文鎮指出，目前彰化縣釋出的工業地中，最夯的就是在彰化交流道兩側、員林交流道兩側，每坪僅10幾萬元，對比於台中外圍動輒30幾萬元，等於彰化縣便宜了15~22萬元左右，「預期這幾年，彰化縣工業地將價量齊揚，不僅企業購置自建，也會有專營工業地的開發商出手，購地後興建廠房、廠辦。」

此外，蔡文鎮補充，農地也是彰化縣未來的亮點，都市計畫內的不少農地具有區段徵收利多，尤其在彰化交流道兩側、員林交流道一帶，另一方面隨彰化縣產業進駐，都市計畫外的農地也有看頭，作為休閒農場的需求將越來越多。

總結來說，蔡文鎮表示：「在政府打炒房、房市不景氣之下，彰化縣受到的影響程度小，住宅、工業、農地市場都持續看好。」

▲東森房屋彰化中科溪湖加盟店東蔡文鎮。（圖／東森房屋提供）

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