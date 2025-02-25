出師不利！　台中20億精華地上權案二度流標

記者陳筱惠／台中報導

農業部農田水利署臺中管理處去年曾釋出台中市4塊精華地，總計6622坪，總權利金底價達20億元，未料開標前夕遇上919第七波信用管制，市場氛圍降至低點，未能順利標出，今再接再厲，調整建照取得及權利金繳交方式後再次公告招標，但仍以無人投標收場。

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▲臺中管理處去年曾釋出台中市4塊精華地，總計6622坪，總權利金底價達20億元，今無人投標。（圖／記者陳筱惠攝）

此次農田水利非事業用不動產設定地上權案招商案，共釋出4筆精華地，坐落台中單元8、水湳經貿園區以及北屯機捷特區，地上權存續期設定70年。

▲此次適逢中部大筆土地標售在即、市場同樣觀望下，流標符合預期。（圖／記者陳筱惠攝）

業界指出：「去年投標前夕，曾召開招商說明會，現場擠爆業者，原以為能順利標出，沒想到開標前夕第七波信用管制，市場急凍、開發商信心不足，以致無人投標。此次在市場同樣觀望氛圍下，流標相當符合預期。」

據悉，雖然去年無人參與投標，但仍有不少業者持續詢問、表達濃厚興趣，對比台中其他核心區段地上權案，這4筆精華區土地投資金額相對友善，對開發商來說有極大誘因。

松彬不動產估價師事務所廖家顯分析：「本次公告於農曆年前，時間短，因此無人投標。雖然此次地上權土地方正，且存續期都設定70年，但目前台中市所有權可開發土地數量龐大，也降低地上權的能見度。」

盤點台中市近幾年精華區地上權投標，包含七期市政北二路、水湳經貿園區6、8地號，都屬於百億等級投資地上權案，市場興趣高昂，但都未出手，不過百貨零售市場依然高速成長，包含近年最大的民間投資案，為交通部鐵道局2021年8月開標的「高鐵娛樂購物城」，由廣三SOGO百貨主導的第一大國際取得最優申請人，近期再遇新光三越中港店氣爆事件，據了解，零售市場版圖近幾年將成關注點。

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