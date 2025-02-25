「台北星鑽」18戶全流標　專家喊不意外：有錢人的錢不好賺

▲忠孝復興指標豪宅「台北星鑽」18戶標售，底價3~4.7億元，通通流標。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

忠孝復興指標豪宅「台北星鑽」18戶標售，底價3~4.7億元，通通流標。房市專家坦言：「完全不意外，有錢人的錢沒那麼好賺，如果賣同樣價格，你會跟代銷買、還是跟國產署買？」

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台北市頂級豪宅「Diamond Towers台北之星」座落東區精華地段，由正義國宅都更改建而成，共有3大棟。其中A、B棟由海悅負責代銷，地上30、31層，1~4樓是新光三越百貨，5樓為整層公設，6樓以上為150坪及合併戶300坪豪宅。

先前實登出現2筆交易，11月買方一次買下23樓2戶，共391.17 坪，總價約7.53億元、單價240萬元，經查為龍麟建設關係人交易。另一筆則為2023年11月交易，8樓戶150.1坪以約3.08億元，包含300萬元的家具設備，單價204.86萬元，買方式扣件貿易與製造商順承企業。

而該社區另一C棟命名為「台北星鑽」，國產署分回20戶，先前釋出18戶標售，樓層為12~29樓，每戶建物加車位坪數落在138~207坪，總價底價落在3~4.7億元間，拆算單價換算每坪約203~228萬元。開標結果出爐，無人出手以流標收場。

《ETtoday》記者在「台北星鑽」開放預約賞屋時，也前往參觀，現場國產署接待人員幾乎是排滿的狀態，賞屋算是熱絡，但卻還是通通流標。

▲對於「台北星鑽」18戶標售流標，房市專家何世昌直言：「完全不意外啊！」（圖／記者項瀚攝）

對此，房市專家何世昌表示：「完全不意外啊！如果賣同樣價格，你會跟代銷買、還是跟國產署買？流標不是房子的問題，是沒競爭力。」

何世昌表示：「豪宅之所以能賣高價，除靠優質規劃、頂級建材，還需要代銷業者的包裝與服務，這些都需要成本，畢竟有錢人的錢沒那麼好賺，同樣一件東西、賣同樣的價格，有錢人寧願去跟代銷買，享受代銷業者的服務，就算去跟代銷小姐姐聊心事、聽妹妹拍馬屁也爽。」

「沒服務也沒關係，至少價格可以便宜些！」何世昌坦言，國產署礙於行政程序無法降價，最後只能等待有緣人、慢慢賣了，這也無法怪國產署官員，他們專業並不是賣房子，只能照合法的程序來進行漫長的標售。

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