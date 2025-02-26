嘉義神秘富豪砸近8千萬　買忠孝新生銀行店面

記者項瀚／台北報導

又有中南部傳產大咖北上置產，到台北市購入商用不動產，最新出手的是嘉義富豪、食品產業大咖三福蕭家，以7923萬元無貸款買下忠孝新生站旁36坪「國泰世華華山分行」店面。

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▲三福蕭家以7923萬元無貸款買下忠孝新生站旁36坪「國泰世華華山分行」店面。（圖／記者項瀚攝）

近期實價揭露，忠孝東路二段上的「國泰世華華山分行」店面以7923萬元交易，該門牌登記約36坪，換算單價222萬元。

經查謄本，買方是大有來頭，由「三福產業公司」以無貸款買進，事業體龐大，是國內老字號大宗物資大廠，也是全國最大乳牛飼料工廠，集團由已故總裁蕭火綿創立，他曾被媒體形容是嘉義縣神秘富豪之一，也是昔日叱吒政壇的「蕭家班」老大。

據報導，三福集團分成食品部、塑膠射出部、乳牛飼料部，三福食品除了本身品牌，也與國內各知名廠商策略聯盟，知名商品像是統一布丁、森永牛奶糖布丁、關西風情仙草凍等等，便利商店層架上有一大部分商品都來自該集團。

本次購入忠孝東路二段銀行店面的「三福產業公司」，負責人為蕭俊傑，也就是蕭火綿的小兒子。

▲中南部傳產大咖於台北市購入置產商用不動產，並不罕見。（表／記者項瀚製）

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「中南部傳產大咖北上置產並不罕見，估計主要是資金滿手，只要是七都中條件出色的物件，都可能成為資產配置的標的，除了本次的嘉義蕭家，近年像是高雄陳家豪砸13億元買下台北車站商圈和泰產險大樓，南部砂石業大咖許家以1.67億元買進長安東路二段商辦。」

以置產、收益性不動產的角度來看，邱鼎峯認為：「本次交易的國泰世華銀行店面是個不錯的選擇，除了具備金融業相對穩定的租約，地段條件上緊鄰捷運忠孝新生站，並屬台北市西區範圍，在商用大樓陸續改建、雙子星重量級建設帶動下，具增值淺力。」

價格方面，中信房屋研展室副理莊思敏表示：「該區段1樓店面租金行情4000~5000元，考量租客是金融機構，付租能力強，且店面面積又小，可抓在5000元上下，換算下來店面投報2.7%，符合行情，且買方為無貸款購入，也有其置產效益。」

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