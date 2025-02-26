ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

嘉義神秘富豪砸近8千萬　買忠孝新生銀行店面

記者項瀚／台北報導

又有中南部傳產大咖北上置產，到台北市購入商用不動產，最新出手的是嘉義富豪、食品產業大咖三福蕭家，以7923萬元無貸款買下忠孝新生站旁36坪「國泰世華華山分行」店面。

《地產詹哥老實說》EP245／26歲梭哈積蓄買房、30萬完成裝修　地產秘密客曝超猛存錢術

▲▼ 國泰世華銀行 。（圖／記者項瀚攝）

▲三福蕭家以7923萬元無貸款買下忠孝新生站旁36坪「國泰世華華山分行」店面。（圖／記者項瀚攝）

近期實價揭露，忠孝東路二段上的「國泰世華華山分行」店面以7923萬元交易，該門牌登記約36坪，換算單價222萬元。

經查謄本，買方是大有來頭，由「三福產業公司」以無貸款買進，事業體龐大，是國內老字號大宗物資大廠，也是全國最大乳牛飼料工廠，集團由已故總裁蕭火綿創立，他曾被媒體形容是嘉義縣神秘富豪之一，也是昔日叱吒政壇的「蕭家班」老大。

據報導，三福集團分成食品部、塑膠射出部、乳牛飼料部，三福食品除了本身品牌，也與國內各知名廠商策略聯盟，知名商品像是統一布丁、森永牛奶糖布丁、關西風情仙草凍等等，便利商店層架上有一大部分商品都來自該集團。

本次購入忠孝東路二段銀行店面的「三福產業公司」，負責人為蕭俊傑，也就是蕭火綿的小兒子。

▲▼ 。（表／記者項瀚製）

▲中南部傳產大咖於台北市購入置產商用不動產，並不罕見。（表／記者項瀚製）

顥天國際管理顧問業務總監邱鼎峯表示：「中南部傳產大咖北上置產並不罕見，估計主要是資金滿手，只要是七都中條件出色的物件，都可能成為資產配置的標的，除了本次的嘉義蕭家，近年像是高雄陳家豪砸13億元買下台北車站商圈和泰產險大樓，南部砂石業大咖許家以1.67億元買進長安東路二段商辦。」

以置產、收益性不動產的角度來看，邱鼎峯認為：「本次交易的國泰世華銀行店面是個不錯的選擇，除了具備金融業相對穩定的租約，地段條件上緊鄰捷運忠孝新生站，並屬台北市西區範圍，在商用大樓陸續改建、雙子星重量級建設帶動下，具增值淺力。」

價格方面，中信房屋研展室副理莊思敏表示：「該區段1樓店面租金行情4000~5000元，考量租客是金融機構，付租能力強，且店面面積又小，可抓在5000元上下，換算下來店面投報2.7%，符合行情，且買方為無貸款購入，也有其置產效益。」

《地產詹哥老實說》EP245／26歲梭哈積蓄買房、30萬完成裝修　地產秘密客曝超猛存錢術

關鍵字：銀行店面國泰世華富豪三福嘉義蕭家顥天國際邱鼎峯

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday房產雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

主導最大自辦重劃惹弊案　楊文欣「A4紙地主」黑幕再被議　

長億關係企業創辦人楊天生之子、前立法委員楊文欣因胰臟癌去世，引發各界人馬關注。這位生前涉入台灣最大自辦重劃（單元2）弊案的主事者，也間接揭開過去台中長達20年的自辦重劃黑暗期。

54分鐘前

高雄獨佔全國最大里前3名　冠軍房價年漲3成

高雄房市近2年火力全開！根據房屋網最新統計，全台人口最多的10大里中，高雄獨佔半壁江山，其中左營福山里不但是全最大里，有「天下第一里」之稱，也以年漲幅超過3成奪冠，成為全台房價飆升最猛的明星里。

1小時前

桃園中路指標案實登開牌　在地人：沒大家想的浮誇

桃園中路特區指標案「國泰GRAND PARK 」首批實登開牌，成交單價在60.9~63.4萬元。信義房屋在地房仲表示，該案是區域中大坪數首次站上6字頭的個案，但價格沒有大家原先想的那麼浮誇，仍還是可接受的行情。

2小時前

楊文欣癌逝！罕見「父接子棒」參選失利　淡出政壇專心獵地

前立委楊文欣癌末病逝，享壽64歲，讓昔日在中部地區叱吒風雲的長億集團再度成為地方人士熱議話題，地方人士透露，長億在未凍省前，政商關係良好，創辦人楊天生曾任國大代表，兒子楊文欣更曾擔任省議會副議長，長億事業版圖跨及各領域，楊家在國民黨紅派、黑派之外，自創派系，號稱台中的第三勢力。

3小時前

高捷黃線施工陷交通黑暗期　1區店家求降租不成「反被加價」

高雄文山特區商業發達，澄清路不少知名連鎖品牌進駐，集市效應強，近期捷運黃線開始在澄清路施工圍起護欄，沿線有店家向屋主提出調降月租金1萬元，沒想到反被調漲5000元，氣得在網路PO出盤讓，專家表示，屋主不認施工會影響反倒會更好，因此漲租。

4小時前

發錢了！高雄補助公寓大廈「公設修繕費」　今年加碼最高1萬

為協助社區持續維護老舊公共設施的使用安全，提升居住品質，高雄市工務局今年針對每棟大樓「共用部分維護修繕費」加碼補助至最高新台幣1萬元，即日起開跑，受理期限至今年12月1日或經費用完為止。

4小時前

嘉義神秘富豪砸近8千萬　買忠孝新生銀行店面

又有中南部傳產大咖北上置產，到台北市購入商用不動產，最新出手的是嘉義富豪、食品產業大咖三福蕭家，以7923萬元無貸款買下忠孝新生站旁36坪「國泰世華華山分行」店面。

4小時前

彰化縣非打房重災區　在地房仲點名工業地「需求持續走升」

政府打炒房，房市進寒冬，但不是所有縣市都慘。彰化房仲表示，彰化縣住宅市場長期以來，剛需大於投資，並非重災區。另外，政府「打住不打商」，加上國際局勢變化，台商將持續回流，彰化縣工業地需求走升，而農地具區段徵收、休閒農場投資利多，同樣持續看好。

5小時前

高房價＋低薪＝買房絕望？　專家教北台灣首購族預算怎麼抓

年輕人買房好難，但也不是沒機會！最新一集《地產詹哥老實說》邀請《地產秘密客》Ting、Sam，她倆推薦了北台灣3大首購區，分別在淡水紅樹林、林口工一、桃園大崗段，但同時也提醒消費者各區的抗性。

5小時前

AI熱潮推升房市！南科剛性穩增　新和重劃區高CP值「海悅曦湖」成科技人首選

2024年南科產值上看2兆，企業營收連年創新高，南科已躍升為最重要的科技聚落之一，吸引高階人才匯聚，帶來強勁的就業與房市需求，產業菁英關注如何選擇適合的居住環境，兼顧通勤便利、區域發展潛力與生活品質，其中台南「新和重劃區」憑藉與南科的快速連結、高效機能與宜居環境，成為新一波置產焦點。

6小時前

南韓高速公路「高架橋崩塌」畫面曝光！8人遭活埋

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

他曝近十年最慘：現在還不算房市..

合法持有祖厝地上權遭強拆惹議　..

「台北星鑽」18戶全流標　專家..

嘉義神秘富豪砸近8千萬　買忠孝..

「全球最大燒肉園區」還有第三期..

投資客4250萬入手42年老屋..

友賣51年公寓「免頭期款」他心..

房東變房客　地球村賣「高雄小天..

高房價＋低薪＝買房絕望？　專家..

台中第一豪辦再現2億交易　一查..

ETtoday房產雲

最新新聞more

主導最大自辦重劃惹弊案　楊文欣..

高雄獨佔全國最大里前3名　冠軍..

桃園中路指標案實登開牌　在地人..

楊文欣癌逝！扶植各地民代楊家成..

高捷黃線施工陷交通黑暗期　1區..

高雄加碼補助公寓大廈公設修繕費..

嘉義神秘富豪砸近8千萬　買忠孝..

彰化縣非打房重災區　在地房仲點..

高房價＋低薪＝買房絕望？　專家..

新和重劃區海悅曦湖成科技人首選

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366