高捷黃線施工陷交通黑暗期　1區店家求降租不成「反被加價」

▲近期高雄捷運黃線開始在澄清路施工圍起護欄，沿線有店家向屋主提出調降月租金1萬元，沒想到反被調漲5000元。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄文山特區商業發達，澄清路不少知名連鎖品牌進駐，集市效應強，近期捷運黃線開始在澄清路施工圍起護欄，沿線有店家向屋主提出調降月租金1萬元，沒想到反被調漲5000元，氣得在網路PO出盤讓，專家表示，屋主不認施工會影響反倒會更好，因此漲租。

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高雄捷運黃線總建設經費1442.37億元，路線總長度22.91公里，開始進行YC03標土建及設施機電統包工程，施工期間至2033年3月，全長約3.03公里，設有Y5、 Y16、Y17及Y18共4座地下車站，日前由澄清路率先圍起護欄開始施工。

▲澄清路沿線人口稠密商家林立，原本就很容易塞車，在地人擔心會有交通黑暗期。（圖／記者張雅雲攝）

不過捷運黃線進場施工，開始在馬路上圍起護欄，引來沿線店家擔心將會陷入交通黑暗期，也有在地人表示，澄清路沿線人口稠密，原本就很容易塞車，擔心施工會讓商圈變蕭條。

在地仲介透露，已有澄清路店家依據以往捷運施工經驗，向屋主提出施工後，調降月租金1萬元，沒想到屋主相當看好文山特區後市，反倒想在租約到期後，月租金再漲5000元，氣得店家上網PO出盤讓，一開始只是測試水溫，竟然有年輕新店家願意立刻秒接手。

▲施工告示顯示，YC03標土建及設施機電統包工程，施工期間至20333年3月。（圖／記者張雅雲攝）

澄清路沿線商家林立，屬於文山特區範圍，該區商業機能發達，周邊包括澄清路、文衡路沿線，都有知名連鎖品牌，如星巴克、健身工廠、麥當勞等進駐，集市效應強。

高雄市仲介公會監事召集人鄭啟峯表示，文山特區位於高雄市三民區、鳳山區交界，居住人口多，由於商圈發展非常成熟，澄清路沿線店面單坪租金落在1200~1500元，仍一店難求，只要價格合理就能很快租出，也因文山特區商業模式成熟，屋主不認施工會影響，反而區域發展還會更好，因此調漲租金。

目前店面是「短空長多」，鄭啟峯說：「未來捷運完工後，可望解決以往該區一直都沒有捷運經過的老問題，帶動商圈更蓬勃。」

YC03標土建及設施機電統包工程小檔案 範圍 澄清路段（大埤路~三多一路間） 施工期間 即日起至2033年3月 長度 3.03公里 車站 Y5、Y16、Y17、Y18站 工法 潛盾隧道工法

▲YC03標土建及設施機電統包工程小檔案。（ETtoday製表）

至於施工期對住家反倒沒有影響，區內多為大樓產品，鄭啟峯表示，新大樓房價站上4字頭，10~20年大樓，單坪成交價落在35萬元上下，持續吸引不少喜歡生活便利性的自住客購屋。

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