主導最大自辦重劃惹弊案　楊文欣「A4紙地主」黑幕再被議　

▲台中市單元2黎明自辦市地重劃案，自2006年重劃會成立以來，包括黎明幼兒園、交六用地等糾紛纏訟長達20年。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

長億關係企業創辦人楊天生之子、前立法委員楊文欣因胰臟癌去世，引發各界人馬關注。這位生前涉入台灣最大自辦重劃（單元2）弊案的主事者，也間接揭開過去台中長達20年的自辦重劃黑暗期。且因爭議巨大，內政部2016年也修訂《獎勵所有權人自辦市地重劃實施辦法》提高重劃門檻，未來要點石成金「生地變熟地」的自辦重劃已成絕響。

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翻開台中市自辦重劃的歷史，從單元1到單元14，皆是在2004年後，都市計畫後期發展區第三次主要通盤檢討後，解禁開放。但因自辦重劃無公權力為後盾，過程中曾發生重劃會與地主之間糾紛、毀壞古蹟、甚至財團介入的疑義。

▲專家解析，當時台中每一個單元自辦重劃區，都有虛灌人頭的問題，都是為了掌握重劃會。（圖／記者陳筱惠攝）

單元2是全台有史以來最大的自辦重劃區，廣達186公頃，當時根據《獎勵土地所有權人辦理市地重劃辦法》，只要「由土地所有權人過半數或7人以上」即可發起成立籌備會，而楊家為重劃會主導的業者，自2006年重劃會成立以來，包括黎明幼兒園、交六用地等糾紛纏訟長達20年。

根據判決書，楊文欣被控透過人頭買地取得重劃主導權，並虛增工程款與補償費用，共詐取市價逾60億元的抵費地，當時楊文欣等人買下2塊土地，但後續登記在467人名下，每人持有面積僅A4影印紙大小，藉此取得重劃會多數的理事、監事席次，引發探討聲浪。

正心不動產估價師聯合事務所所長黃昭閔就直言：「其實每一個單元自辦重劃區，都有這樣的問題，當時以法律形式來說並沒有違法，會做出這樣的行為都是為了掌握重劃會，也因此不管土地持分大小，都是一樣，這在自辦重劃區是通病。」

▲在內政部修訂《獎勵所有權人自辦市地重劃實施辦法》後，未來這樣的自辦重劃區難度變高，已成為絕響。（圖／記者陳筱惠攝）



因此內政部2016年也修訂《獎勵所有權人自辦市地重劃實施辦法》，修正為地主人數及其所有土地面積比例超過重劃區的3/10，才可以組成籌備會。且重劃計劃書送件之後就不能夠移轉，控制不當的方式，將地主人數變多。

黃昭閔表示：「依據都市人口擴張、增加所謂的都市人口所需用地，採用自辦重劃申請將農地變建地，已經成為絕響。」

▲依據都市人口擴張、增加所謂的都市人口所需用地，都將採取區段徵收。（圖／記者陳筱惠攝）

而單元2除面積最大外，糾紛也最多，據了解，光是訴訟就達上千件。之後較為幸運的單元6、7，與單元9、10、11，則因擁有重大公共建設，由市府出手轉為公辦市地重劃，也就是後來的13期與14期重劃區。

另外，位於北屯區的單元12、13、14，除過去經歷過偽造文書等糾紛，更受惠近期北屯區發展神速，目前單元13也預計要在2025年完成配地事宜。

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