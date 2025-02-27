屋主僅欠7.3萬元　上億「鳥籠豪宅」再流入法拍市場





▲被稱為「鳥籠豪宅」的「水樹之間」頂樓戶再度流入法拍市場。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

被稱為「鳥籠豪宅」的「水樹之間」頂樓戶，4年前流入法拍市場，但拍賣前就撤回。如今，該戶再度流入法拍，拍賣原因是「給付租金」，也就是屋主在他處欠租金未繳，經查法院資料，屋主欠7.3萬元租金，金額小，因此本次法拍再度撤回的機率高。

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台北市大安森林公園對面的「水樹之間」，因外型又瘦又長，被戲稱為是「鳥籠建案」、「鳥籠豪宅」，其中頂樓的樓中樓戶權狀68.43坪，該戶在2021年流入法拍，1拍底價1億3770萬元，查封人是該案建商，但在法拍之前撤回。

寬頻房訊發言人徐華辰表示：「拍賣原因是拍賣物抵押，從銀行、建商的設定金額以及該戶當初的購入金額來看，推測可能是屋主的頭前款項沒有繳足，之後在拍賣前補上或協商完成，所以債權人撤回。」

有趣的是，該戶豪宅過了4年又流到法拍市場，1拍底價1億5171萬元，將於4月10日開標，查封人是周姓自然人，這次的拍賣原因是「給付租金」，白話文就是該屋主在外有欠租金未付。

▲「水樹之間」頂樓戶二度流入法拍市場。（表／記者項瀚製）

經查法院小額民事判決資料，被法拍豪宅的屋主劉姓自然人，在他處向周姓自然人租屋，劉應給付約7.3萬元租金給周，周因此成為劉的豪宅查封人。

徐華辰表示：「相比上億的豪宅被法拍，7.3萬元是一筆非常小的金額，在4月10日拍賣以前，屋主劉姓自然人應會向債權人協商解決，該拍賣案再次撤回的機率極高。」

中信房屋大安公園加盟店經理賴明淵表示，「水樹之間」座落大安森林公園第一排，2013年最高出現單價210.3萬元交易，成為大安區第一個預售站上200萬元的個案，但基於公設比高、單層面積不足等抗性，加上建築外觀也較為「特殊」等原因，使得行情走跌，最近1筆交易是11樓戶以單價158萬元成交。

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