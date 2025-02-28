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新店年輕人外溢買房「不用跨區」　1千萬內就入手電梯2房

▲▼ 安康房市 。（圖／東森房屋提供）

▲1千萬元內就可買到新店安康山區2房車，CP值高。（圖／東森房屋提供）

記者項瀚／台北報導

近年房價不斷上漲，新北市各區紛紛出現新高價，越來越多年輕人只能轉往相對低價的區域，外溢買房。不過，新店在地房仲表示，新店預算有限的年輕人不用「跨區」買房，同為新店門牌的安康房價親民，1千萬元內就可買到2房車，區域又兼具交通便利與生活機能，CP值非常高。

《地產詹哥老實說》EP246／高房價＋低薪＝買房絕望？　專家教北台灣首購族預算怎麼抓

東森房屋新店安康森林公園加盟店東陳振瀅表示，近年房價節節攀高，新北市首購族紛紛外溢，以新店區來說，新案動輒8、9字頭，但年輕人買房卻不用跑到「外區」，同為新店區門牌的安康地區成為新店年輕人購屋首選，以1/3、甚至是1/2的對折價就有機會買房成家。

陳振瀅表示，早期新店安康連外交通只能依靠安康路，容易塞車，房市也頗為低迷，但隨著一條一條道路開拓，加上輕軌建設，安康已與過去截然不同，加上鄰近國道3號優勢，成為購屋熱區，也吸引越來越多建商插旗推案，房市逐漸受到關注。

陳振瀅介紹，安康房市可分為平面、山區2大區塊，每坪成交單價約有5萬元價差，但平面開發飽和，推案量少，而近年山上持續都有建案推出，總計目前包含中古社區有多達上萬戶量體，兩區價差逐漸縮小，山上也越來越受歡迎，指標社區包括「台北小城」、「玫瑰中國城」、「黎明清境」、「綠中海」、「綠野香波」等等。

▲▼ 安康房市 。（圖／東森房屋提供）

▲安康山區產品種類多元，有獨棟別墅、雙層別墅、華廈、大樓。（圖／東森房屋提供）

安康山區產品種類多元，有獨棟別墅、雙層別墅、華廈、大樓。陳振瀅指出，屋齡20年以上的透天別墅，常見的規劃為地坪15坪、建坪30坪，總價落在1500~2000萬元，新案別墅則多規劃地坪20坪以上、建坪達60~70坪，總價約4000~5000萬元。

電梯產品部分，以2、3房產品為主力，總價負擔低，吸引許多首購族關注。陳振瀅指出，以屋齡5~10年的產品來說，成交單價多在4字頭，2房帶車位總價在850~1000萬元，3房也只需1350~1700萬元。

陳振瀅強調，安康山區空氣好，環境舒適，且生活機能也不錯，除了有耕莘醫院的醫療資源，大型連鎖超商也應有盡有，觀察近年有越來越多人能接受、甚至偏好安康山區的居住環境，勝過安康平面市區。

至於919央行打炒房後的影響，陳振瀅坦言：「多少一定會有衝擊，目前區域交易量減少了1/3，待售量上升，多少有點賣壓，但價格修正幅度不大，約在5%左右，對於買方而言也是一個可以進場的好時機，長線來看，仍相當看好安康的房市發展。」

▲▼ 安康房市 。（圖／東森房屋提供）

▲陳振瀅相當看好新店安康的房市發展 。（圖／東森房屋提供）

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關鍵字：新店安康外溢房價便宜山區東森房屋陳振瀅

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