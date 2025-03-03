香港7.8坪宅要賣2千萬引熱議　記者跨海看屋：有2房！

▲一間香港待售房屋在PTT房屋版引發熱議。（圖／翻攝自中原地產）

記者項瀚／綜合報導

香港房仲隔海帶記者賞屋，一間屋齡近40年的小宅，室內主建物僅7.8坪，開價台幣2000萬元。驚人的還有空間規劃，從平面圖來看，該屋可隔出2房1廳1衛，還有獨立廚房，而這樣的空間在香港可住到3人。

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一間香港待售房屋在PTT房屋版引發熱議，室內主建物7.8坪的小宅，開價480萬元港幣（約2000萬元台幣），有趣的是在如此狹小空間中，卻能隔出2房1廳1衛，還有獨立廚房與三面採光，讓網友們覺得相當驚奇。





▲一間香港主建物7.8坪的小宅，隔出獨立廚房。（圖／翻攝自中原地產）

香港仲介、中原地產經理Edmond Wang介紹：「從3D實景圖來看，該戶為1房1廳格局，但參考平面圖資料，確實可以隔出2房空間，房內也放得下正常尺寸的單人床，只不過房間就只能做平行牆面的拉門，來節省空間。」

Edmond Wang說：「若該物件規劃成2房格局，在香港大多還是1~2人居住，但還是會有住到3人的情況，就是一對夫妻+一個小孩。」

另外，該物件雖然沒有陽台，但Edmond Wang表示：「香港人很習慣在室內烘衣，或是開窗並把衣服架在屋內窗台空間。」

▲室內主建物7.8坪的小宅，可隔出2房1廳1衛，還有獨立廚房。（圖／翻攝自中原地產）

Edmond Wang表示：「該物件為高樓層社區大樓，位於中西區，屬於香港市中心地段，目前屋齡近40年，以早期興建的社區來說，這樣小坪數的規劃比較少見，稀有性高。」

Edmond Wang也表示：「近年區域新建案開始做越來越多小坪數，普遍來說170~230呎（主建物4.7~6.4坪）會做套房、250~300呎（6.9~8.3坪）做1房、360~450呎（10~12.5坪）做2房，其中又有套房、1房產品為市場主流。」

浮見月室內設計師劉獻文表示，香港房價比台灣更貴，小宅化的現象自然更明顯，以本次討論的室內7.8坪來說，用台灣常見的公設比33%計算，反推權狀約是12坪，基本上也只會規劃為套房，少有1房1廳格局，更不可能做獨立廚房（封閉式廚房），香港、台灣對空間使用的接受度仍有差異。

此外台灣的新建案，除非是在單價很高的台北市中心，不然建商也會盡量避免規劃權狀15坪以下的格局，因為可能在銀行貸款上面比較吃虧。

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