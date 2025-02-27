情勢反轉　楠梓漢購屋衝上53.4萬天價突解約

▲楠梓房市近期有台積電、橋科等產業議題助攻，因房價快速飆漲，進場購屋族還被網友稱為「楠梓漢」。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

楠梓房市近期有台積電、橋科等產業議題助攻，因房價快速飆漲，進場購屋族還被網友稱為「楠梓漢」，該區最受矚目的購屋區段就是高大特區。根據實登顯示，楠梓有史以來最高的53.4萬元成交紀錄驚現解約，但仍有3戶住家站上5字頭，跌破在地人眼鏡。

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台積電進駐高雄在南部半導體S廊帶具關鍵影響力，有產業利多帶來的人口紅利，以及產業未來發展性，讓台積電設廠的楠梓區不少民眾積極進場購屋，近年房價狂飆，案量集中在高大特區，新案百花齊放，預售、成屋都有。

根據《高雄實價網》統計，2021年高大特區預售大樓均價為20.76萬元，2024年均價達到34.65萬元，短短3年房價大漲66.9%，3字頭才進場的購屋族還被網友稱為「楠梓漢」。

▲該案目前已完銷，2期預計今年公開，開案時間、價格均未定。（圖／記者張雅雲攝）

根據實登揭露，預售案「高大之森」去年9月的6樓3房、坪數40.99坪，總價2126萬元，換算單價達53.4萬元，創下楠梓住宅房價歷史新高，不過去年12月25日隨即解約，據了解，該戶為高雄在地人看好區域未來發展入手，不幸因受詐騙不得已解約，也沒有被收取解約違約金。

不過根據實登，楠梓仍有3戶住家首度站上5字頭，均為「高大之森」，最高達51.9萬元，楠梓漢衝破5字頭的區域房價天花板。而現場表示，該案目前已完銷，2期預計今年公開，開案時間、價格均未定。

▲預售案「高大之森」單價達53.4萬元，創楠梓住宅房價歷史新高，去年12月解約。（圖／翻攝自實價登錄網站）

高雄市市調協會榮譽理事長蔡紹豪表示，高雄積極推動半導體S廊帶，今年台積電員工已開始陸續進駐，將引進大量高科技產業人才，帶動南部薪資水平，此外，15樓大樓施工的營建成本已經來到單坪16~18萬元，加上管銷等成本，房價欲跌不易。

市場人士指出，現有央行祭出信用管制，民眾擔心貸款問題，區域買氣急凍，之後若政策鬆綁，預估買氣、房價都會出現報復性反彈。

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