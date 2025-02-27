士林夜市「門神」回歸！　創價三角窗養蚊5年「康是美接手」

▲士林夜市帝王三角窗店面空置約5年後，由康是美租下。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

捷運劍潭站斜對面、士林夜市帝王三角窗店面屢屢成為話題，過去由「日藥本舖」以每月118萬元，被形容是「天價」，之後在2020年提前解約撤出。該店面空置了5年後，由康是美租下，在地房仲估行情可能落在70萬元左右。

《地產詹哥老實說》EP246／高房價＋低薪＝買房絕望？ 專家教北台灣首購族預算怎麼抓

士林夜市帝王三角窗店面，過去常成為討論焦點，2016年日本藥妝品牌「日藥本舖」以每月118萬元承租，被形容是「天價」，該店面約66坪，地下室、1樓坪數差不多，平均單價高達1萬7921元。

然而，在2020年時「日藥本舖」提前解約撤出，再次成為大家討論的焦點，網友直言「就是被天價租金逼走的」。該店面空置了約5年時間，最終由「康是美」租下，並在近日開幕，經查目前尚未出現實價租賃交易。

住商不動產士林文林加盟店長紀翊平表示：「疫後士林夜市人潮復甦，但在流失觀光客、商圈轉移的影響之下，整體人潮還是無法回到過去榮景，認為這帝王三角窗租金也難再達百萬行情，估每月租金應落在70萬元左右。」

紀翊平補充：「目前士林夜市內空置狀況較低，但文林路一帶由於租金基期高，空置狀況也比較明顯。」不過他強調：「估帝王三角窗店面月租從118萬元降到70萬元，倒也不能說區域租金跌了3成多，而是該店面比較特別，過去的承租基期真的太高了。」

▲去年觀光客人潮增加2成，國內指標性的觀光商圈人潮明顯復甦。（圖／記者項瀚攝）

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛表示：「去年觀光客人潮增加2成，國內指標性的觀光商圈人潮明顯復甦，該店面作為士林夜市的門面，相當具有代表性以及曝光、人潮效益，只要房東願意在租金上調整，成功去化是必然的。」

黃舒衛表示：「該店面開設藥妝店頗適合，國外旅客來台常有採買藥妝、保健食品的需求，或是旅遊期間也有相關使用需求，另一方面藥妝店毛利高、需要的人力成本也較低，加上又是大型連鎖品牌，當然也比較有資金實力承租這種指標型店面。」

《地產詹哥老實說》EP246／高房價＋低薪＝買房絕望？ 專家教北台灣首購族預算怎麼抓