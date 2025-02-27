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房價漲多休息　高雄「最年輕行政區」新屋3字頭成凹陷區

▲▼ 仁武 。（圖／記者張雅雲攝）

▲仁武區內有仁武產業園區，均價還在3字頭，吸引年輕人移居。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

北高雄有台積電、橋科等產業議題助攻，房價快速飆漲，楠梓、橋頭、左營成購屋熱區，近期受央行信用管制影響，房價進入「漲多休息」階段，仁武區內有仁武產業園區，均價還在3字頭，相較周邊成房價凹陷區，吸引年輕人移居，年輕人比率在各行政區中奪冠。

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北高雄半導體S廊帶陸續成型，除台積電設廠的楠梓產業園區、橋頭科學園區外，還有仁武產業園區，該產業園區位於仁武，人口數也逐年增加。

根據高市府民政局2024年統計顯示，仁武區以28.38%青壯人口（20~39歲）設籍比例，力壓橋頭、楠梓等傳統首購行政區，榮登高雄「最年輕行政區」，去年人口成長數及年輕人比率在高雄各行政區中均奪冠。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲房價3字頭對年輕首購族具磁吸效應，仁武以28.38%青壯人口設籍比例，榮登高雄「最年輕行政區」。（圖／記者張雅雲攝）

多城國際協理李汪成表示，台積電效應徹底翻轉北高雄房價版圖。設廠前，橋頭、楠梓、仁武還是1字頭的蛋白區，如今新屋均價已站上3字頭。即便如此，相較鼓山、左營動輒4、5字頭的行情，3字頭對年輕首購族仍具磁吸效應，

近年新案供給熱絡，澄德重劃區、霞海重劃區與仁雄商圈大樓案如雨後春筍，成為房市新焦點。立永國際總經理朱建雄表示，園區引進就業人口，幾乎就是房價的保證，中古屋也還有1字頭房價，吸引年輕客群湧入。

朱建雄表示，仁武不論到左營、鼓山、三民、鳳山，車程都在15分鐘左右，熱門案像「多城市II、「艾美柏」，根據實登，均價分別為31.9萬元、37.9萬元，朱建雄說：「近期北高新案只要具價格優勢，就會帶動買氣開紅盤。」

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關鍵字：北高房市仁武房價年輕人台積電橋科

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