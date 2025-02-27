水湳飆單價368萬新地王　漢翔百萬角地接棒3月開標

▲台中水湳土地標售才剛刷新水湳土地價格紀錄，隨即傳出另一塊百萬級別土地公開標售。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市政府地政局27日進行區段徵收區內配餘地標售，其中水湳經貿園區文商段47地號、1028坪土地，以單價368萬元成交，刷新水湳區土地價格紀錄，隨即傳出位於水湳創研段、漢翔路上619坪角地，以底價6.68億元公開標售，換算單價突破107萬元。

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台中市西屯區漢翔路土地，總計2筆土地，為廣明段860及860-1地號，並包含建造執照，標售底價為6.68億元，拆算單價來到107萬元。經查，目前創研、廣明段地王，為2022年遠雄建設砸下10.36億元、向翔譽建設購入約1049坪土地，換算單價每坪98萬元。

歷經3年時間，廣明段土地公開標售單價來到107萬元，戴德梁行助理董事陳威霖分析：「針對這次台中市地政局的標售結果，其實也能看到在建商貸款難度高、環境相對不友善，仍有創地價的個案出線，也奠定開發商對於水湳發展還是看好的。」

▲水湳創研段、漢翔路上619坪角地，以底價6.68億元公開標售，3月開標。（圖／記者陳筱惠翻攝）

陳威霖說：「以該塊土地來說，除了住宅使用外，同時還能商用，加上漢翔路延伸東大路議題，目前科技業、傳產業、商用需求企業總部的族群也有在詢問，加上該土地已取得部分獎勵，搭配多元產品規劃上的潛力，長遠來看，水湳整體仍是正向發展。」

不過，正心不動產估價師事務所所長黃昭閔認為：「從此次地政局公開標售僅18%的標脫率來看，仍存在底價普遍『高』於市場甜蜜點約1~2成，換句話說，標售價定錨，市場卻不買單的現象只會趨於嚴重。」

「市府將底價訂高高，開發業者在市場風聲鶴唳、價格反轉到無利可圖的情況下，怎麼可能無腦的去追價呢？」而這會不會影響周邊私人地主心態，則是有待觀察。

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