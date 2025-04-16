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連大安區、竹北工程師都來桃園買房！專家曝3原因　怎麼挑一表看

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▲中路重劃區綠地覆蓋率高、屋齡較新，獲得購屋族青睞。（圖／信義房屋提供）

文／彭蕙珍／今周刊

去年9月央行打房後，房市降溫，靠著剛性需求支撐買盤。信義房屋桃二區協理許玲綾觀察，桃園中古屋房價從去年4季到現在，屋主有鬆動，降幅約10%。不過，預售屋市況仍好，因為看的是未來3~4年房市。 加上受惠於新竹、台北房價漲高，桃園近年來吸引不少人來置產，以2024年來說，人口淨成長2萬左右，高居全台人口淨流入的第一名。

她表示，過去桃園人喜歡住透天，這幾年分戶，不少人也開始買大廈，「從分戶數可以看到，兩房1500萬以內的小宅撐得住。」此外，受惠於新青安，許多父母幫小孩置產。

她強調：「買房跟著交通建設，如：捷運、絕對不會錯，例如桃園綠線G11站2026年優先通車，2030年全線通車，讓房價有支撐。」

台北、新竹太貴 來桃園買房

根據「桃園市重大開發區住宅價格月指數」數據指出，桃園市表現最好的3大重劃區分別是青埔特區、藝文生活圈、中路重劃區。

信義房屋桃一區協理詹智偉表示，桃園重劃區有3個因素，受到民眾青睞：房價相對親民、交通便利、屋齡較新。最特別的是，除了雙北人會來桃園買房，也有不少竹科人前進桃園。

信義房屋青埔高鐵店專案經理江謝廷隆指出，有一位住在台北大安區的客戶，因台北房價太貴又太擁擠，幫二代買在青埔置產。也有竹北工程師來桃園買房，第一個是新竹房價已漲高，二是新竹經常塞車，從青埔搭高鐵到新竹只要12分鐘。

他強調，目前在青埔想要買到4字頭的房子還是有機會，「從青埔高鐵站步行10分鐘內、5年中古屋已站穩6字頭，步行15~20分鐘有5字頭，20分鐘以上4~5字頭。」他提醒，青埔有中壢及大園門牌，中壢門牌會比較有價值。

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▲青埔高鐵特區有美術館、會展中心等大型建設，房市熱度居高不下。（圖／信義房屋提供）

桃園這3區最熱 有這3原因

此外，根據「桃園市重大開發區住宅價格月指數」指出，自2020年7月起統計交易量熱區，至2024年7月，分別是：青埔特區、A7生活圈、藝文生活圈、中路特區。

除去主要以新北林口生活圈為主的A7生活圈，桃園最夯的3大重劃區為：青埔特區、藝文生活圈、中路特區。

詹智偉分析，桃園近年來成為房市熱點有3大主因：

1. 桃園位於雙北、新竹之間，仍屬於房價凹陷區。尤其疫情過後，半導體業蓬勃發展，也帶動新竹房價漲幅，讓桃園房價更顯可負擔。

2. 交通便利。不僅有桃園國際機場、多條國道串聯，並有機場捷運、三鶯線串聯北北桃，有助「輕移民」。

3. 桃園重劃區多，屋齡普遍較新，購屋族選擇性多。

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▲桃園藝文特區生活區發展成熟，是桃園傳統的蛋黃區。（圖／信義房屋提供）

3夯區房價解析 中路特區崛起

他分析「桃園市重大開發區住宅價格月指數」第一名是青埔特區，最主要的原因是青埔近年來國家級建設進駐，包括美術館、醫療園區、商辦群聚，並有航空城話題，徵收也都有明確進度。

青埔高鐵站一站就到桃園，房價親民15-25%，吸引預算考量的購屋族群，新成屋單價約於65-75萬之間，屋齡5-10年的大樓，單價位於55-65萬之間。

第二名是藝文生活圈，這裡是桃園蛋黃區，發展已20年，生活機能俱全，也是桃園指標型建案聚集地，交易量向來熱絡，擁有捷運綠線題材，也近高速公路。

若以一般標準主力產品來看，預售屋單價60-70萬，屋齡10年內的大樓，單價45萬上下；屋齡15年內的大樓，單價42-45萬；屋齡20-25年的社區大樓，單價36-37萬；屋齡25-30年的社區大樓，單價30-33萬。

中古屋與預售屋有一定價差的原因在於藝文生活圈素地稀少，但生活機能又集中，商圈優勢難以取代，因此只要有新開案，購屋族很願意追價。

第三名是中路特區。近年藝文生活圈新建案推案較少，鄰近的中路特區崛起。

詹智偉表示，中路特區屋齡較新，多為屋齡5年之內的社區大樓，並離交流道近，從預售屋新開案指標型建案60-70萬之間，5年內的大樓單價45-55萬之間，購屋族群以桃園在地客群居多。

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想來桃園買房 專家教這樣挑

近期市場盤整，但剛性需求仍支撐市場，如何建議有居住剛需的購屋族群從3大重劃區中選擇？詹智偉表示，首要需考量自身的通勤需求，若是通勤以高鐵、機場捷運線作為交通工具，可選擇青埔特區。

若以國道通勤為主，可選擇藝文生活圈與中路特區，也可考量自身活動區域，若是原本生活圈仰賴北桃園，可選擇藝文生活圈與中路特區，若是生活圈在南桃園，則可選擇青埔特區。

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