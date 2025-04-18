銀行估價1500萬！「只收小叔1千萬」割愛72坪別墅　結果氣炸

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

把房子便宜賣給小叔，結果令人心寒。有網友表示，老公把房子賣給小叔並且過戶了，目前公婆還住在裡面，但婆婆卻頻頻打電話抱怨房屋狀況，要他們負責修繕，讓她相當不滿，「我覺得我們已經很便宜了，現在又要在那裡鬼叫屋子有問題，要我們處理」，話題引發討論。

原PO在「買房知識家」表示，「老公房子已經賣給小叔了，剛過戶沒多久，公婆還住在裡面，可是婆婆一直打電話來說，客廳牆壁油漆有裂痕、三四樓牆壁的油漆也有裂痕，四樓廁所外面的牆壁潮濕，油漆都脫落了。」原PO無奈表示，這些問題本來就存在，小叔當初也知道，她更強調：「我是用非常便宜的價格賣他，他才願意買！」

原PO進一步透露，賣給小叔的是位於桃園的72坪透天別墅，屋齡17年，距離重劃區和桃園市主要道路僅6分鐘車程，銀行估價1500萬，但最後賣給小叔只收1000萬，「他當時拿不出頭期款，我老公還用免稅額贈與244萬，他再用新青安貸款1000萬。」

然而，如今婆婆卻頻頻抱怨房屋狀況，甚至暗示他們要負責修繕，讓原PO火大：「我們已經賣那麼便宜了，現在又要在那裡鬼叫屋子有問題，要我們處理，我們是不是可以不用理他們，還是走法院呢？」

貼文曝光後，網友紛紛留言：「賣親人一般都有後遺症」、「所以不要賣朋友家人，好就好不好就是這樣」、「房子不要賣給親友，不然會被要求終身保固，一點小問題就來煩」、「有些貪心真的是無極限的。」

還有一票人則替原PO打抱不平，「原價買回啦！太囉嗦了！後患無窮還要被唸一輩子」、「看之前賣多少，原價買回，然後直接請房仲上網賣」、「合約上有註明嗎？還是根本沒簽合約？要不要房子收回來賣我？」「都便宜了還嫌，那不要賣了。」