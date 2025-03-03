台灣飯店不給一次性備品　日本人失望「住宿價格還比日本貴」

▲台灣飯店不主動提供一次性備品。（圖／記者蔡玟君攝）



記者施怡妏／綜合報導

因應全球旅遊減塑倡議，自2025年元旦起，旅宿業者不再提供一次性備品，對此，日本熊本縣民電視台節目主持人吉村紗耶表示，日本也有類似政策，但並沒有罰則，而且日本旅館大廳都會提供備品，台灣旅館的價格比日本高，如果又沒提供盥洗用品，對日本人來說，「真的會覺得非常遺憾」。

熊本縣民電視台在YouTube上傳一則影片，日本其實在2022年4月開始，實施《促進塑膠資源循環利用》等相關法律，飯店的牙刷、髮梳、梳子、刮鬍刀、浴帽做削減，「但並沒有罰則」，多數日本飯店在接待櫃檯旁邊，都會有擺滿各類盥洗用品，供旅客自行取用。

作家福澤喬表示，日本這樣的作法是最好的，讓旅客拿取自己需要的物品。主持人吉村紗耶表示，台灣旅館價格比日本貴很多，如果又沒有提供盥洗用品，「對日本人來說，真的會覺得非常遺憾」。

如果飯店不提供備品，也許可以低價銷售，或是提供飲料吧、咖啡機、紀念品等物，表示飯店待客的誠意，飯店不僅僅只是用來住宿，也應該是旅行中，一個能下深刻印象的重要節點，讓人會想再次回訪，「日本人對這類細節非常講究，讓人覺得有一種額外獲得的滿足感」。

影片底下有許多網友留言，「實在是一個莫名奇妙的措施」、「都沒附備品確實會讓旅館、飯店住宿人數變少因為不方便」、「真不知道台灣旅館是在貴幾點的，也沒比日本強，還比日本貴」、「這事可大可小，只能說輕忽待客細節、隨波逐流的旅店，最後只會因小失大慢慢流失掉客群」。

▲主持人吉村紗耶表示，台灣旅館價格比日本還要貴。（圖／翻攝自YT熊本縣民電視台 KKT NEWS）

對於旅宿業者從今年元旦起不再提供梳子等一次性備品，引發部分民眾抱怨業者是為了省錢或變相加價，環境部重申，這項政策每年可減少超過4.6億個小包裝旅宿用品，減碳約2500公噸，期盼藉此達成源頭減量，改善環境與減碳目標，並向世界展示台灣在環保領域努力與成果，並一起享受綠色旅行的魅力。

民眾若忘記攜帶一次性備品，環境部表示，仍可向旅宿業提出免費索取，業者也可販售。