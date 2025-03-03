高雄「最美魚市場」3度重生　在地：不會再變蚊子館了吧？

▲有高雄「最美魚市場」之稱的鼓山魚市場，之前風光開幕後一度爆紅，改名為「鼓山新濱町海洋廚房」後重新出發，預計22日開幕。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

有高雄「最美魚市場」之稱的鼓山魚市場，之前風光開幕後2度爆紅，但後續觀光客雪崩，高市重新招商後，改名為「鼓山新濱町海洋廚房」重新出發，預計22日重新開幕，在地人憂再淪蚊子館。信義房屋專家表示，若能串連其他景點，後續發展值得期待。

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有「最美魚市場」之稱的鼓山魚市場，位於鼓山區濱海一街，2022年10月風光開幕，當時吸引大批人潮，但後續人潮減少，2023年歇業後調整方向，2023年底重新開幕後，成效仍不佳，高市海洋局2024年重新招商，最後由漢來國際物業管理公司接手。

逛過魚市場的在地人透露，市場內通風不良，充滿炸油煙味揮之不去，加上當時櫃位缺乏吸引力，重新開幕的熱潮過後就再度歇業。而漢來接手後改名為「鼓山新濱町海洋廚房」，目前正在重新裝修，預計3月22日3度開幕，也有在地人憂心，會不會熱度過後又再次淪為蚊子館？

▲之前鼓山魚市場設有夜間海景啤酒吧及戶外咖啡調酒餐車等服務，不料開幕熱度過後人潮稀疏。（圖／高雄市海洋局提供）

信義房屋光華漢神店長喻之瑤分析，重新開幕的海洋廚房鄰近鼓山輪渡站，附近有西子灣、棧貳庫、哈瑪星鐵道文化園區、流行音樂中心、浪際等景點，搭輕軌就可到達，若能一起串聯商圈，不只是單點經營，可大幅度帶動經濟效益，後續商圈發展值得期待。

喻之瑤表示，該區以透天店面為主，屋主多惜售，釋出量也不多，屋齡多為50年以上，以地坪換算，單價約60~80萬元，單坪租金落在1000元上下。

近年鹽埕的觀光熱潮崛起，有不少歷史建築、文青咖啡廳與經典小吃，搖身一變成為年輕人與遊客的打卡聖地，喻之瑤說：「觀光熱潮連帶推升房市熱度，受商圈人潮回流影響，新案房價已站穩4字頭。」

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