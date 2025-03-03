台北租屋「房東都有一位美國兒子」　萬人曝實情：真的欸

▲不少人遇過，房東把房子收回，要給歸國的小孩住。（示意圖／記者鄺郁庭攝）



網搜小組／劉維榛報導

太有共鳴！一名網友發現一個現象，就是台北的房東似乎都有一位在國外深造的小孩，而且去美國的最多。話題引爆4萬多人笑讚，「真的耶，重點是那個兒子多半在美國沒有工作」、「真的欸！以前台北房東，兒子媳婦真的都住在美國」；還有人補充「還有英國、新加坡工作的女兒或嫁到美國的女兒」。

一名網友在Threads表示，當過租屋族才發現一個現象，就是「每個台北市的房東都有一個在美國讀書的兒子！」

該文曝光後，引發萬人回應，「真的，每個台北市房東都有3間房子以上，固定3個月要回美國一次」、「我的是嫁到美國的女兒」、「我房東兒子日本留學、女兒英國留學，他們的學費都是我出的」、「前房東兩個女兒，一個在英國、一個在美國，房東死了的時候，小孩特地回來台灣幾個月，因為有好多房地產要過戶，（我知道的就至少5間）」、「我也遇過，房子要收回去給美國讀完書的兒子」、「真的耶，重點是那個兒子多半在美國沒有工作」、「我的更屌，房東就住美國，過年會來關心洗衣機跟冰箱狀況」、「真的，我們家今年漲6千的房東也是半年台灣、半年美國，要看孫子」。

不少網友也補充笑回，「你租的房子，是當初他給兒子唸金華國小跟中正國中的學區房」、「沒有美國，還有一類是：我兒子是醫生，我女兒嫁去日本，我孫子在讀研究所，孫女嫁去澳洲/法國」、「然後本來房子是要買給小孩住，結果小孩根本沒興趣住」、「還有在歐洲學音樂的女兒」、「還有英國、新加坡工作的女兒或嫁到美國的女兒」、「女婿可能是美國人，或在台積電上班」。