天母25年「德式烘焙餐館」畢業了！2主因曝光：不得不做艱難抉擇

▲温德德式烘焙餐館「畢業了」。（圖／翻攝自Facebook／溫德天母店 Wendel`s Tianmu Store）

記者曾筠淇／綜合報導

温德德式烘焙餐館（Wendel's Tianmu Store）是一間在天母具有指標性的複合式西餐廳、烘焙坊。該餐館自1999年起經營，然而在即將邁入創立第26年的今天，因為「租約到期」以及「都更」的關係，他們要向大家暫時告別了，「期待未來某一天我們會在不同的時空裡，再次與你相遇」。

温德德式烘焙餐館在官網指出，1996年時，台灣還沒有傳統的德國麵包店，因此經過評估，終於在1999年，於台北中山北路六段開設第一家德式烘焙坊Wendel’s Bäckerei & Café，到了2004年5月更是擴大經營規模，並更名為「温德德式烘焙餐館 Wendel's German Bakery & Bistro」。

不過，稍早店家透過粉專表示，「在即將邁入創立第26年的今天，我們帶著滿滿的不捨向大家宣布——温德已正式從天母&大安現址畢業了。」店家說，即便面對物價上漲、營運成本壓力、疫情帶來的挑戰，以及餐飲市場的變遷，他們仍堅持初心，然而，隨著租約到期、房東的都更決定，讓他們不得不做出艱難抉擇，與大家暫時告別。

粉專最後也感性表示，雖然告別令人不捨，但他們相信緣分會以另種方式延續，感謝走進過温德的每個人，讓天母店和大安店成為有溫度的地方，但願這份味道、溫度和回憶都能長存在大家心中，「也期待未來某一天我們會在不同的時空裡，再次與你相遇」。