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成大首排城中樞紐「成大之森」1862坪全街廓開發　台南創新地標

▲▼台南,成功,成大之森,AI,半導體,公園,台南車站城中樞紐計畫,房產。（圖／新聯陽機構提供）

▲成功⼤學為全台⾸屈⼀指的⾼等學府，孕育出許多政商及科技⼈才。

圖、文／新聯陽機構提供

坐落於台南市中⼼的成功⼤學辦學近百年，在府城醞釀深厚學術基底，不僅是台南⼈的驕傲，更是台灣政商界領袖的搖籃，豐沛⼈⽂學識環境，半導體研究中⼼南部基地扎根，為半導體、光電產業廊帶孕育⼀批批優質⼈才，陪伴台南成長茁壯，共同迎來AI科技新盛世。然⽽市中⼼⼤⾯積⼟地供給稀有，最新指標⼤案「成⼤之森」空降成⼤第⼀排，連同台南公園合計約30萬坪綠海林蔭環繞，緊鄰城中樞紐的台南⾞站鐵路地下化⼯程已屆完⼯，全案⼀露出預告便備受矚⽬。

▲▼台南,成功,成大之森,AI,半導體,公園,台南車站城中樞紐計畫,房產。（圖／新聯陽機構提供）

▲▼台南,成功,成大之森,AI,半導體,公園,台南車站城中樞紐計畫,房產。（圖／新聯陽機構提供）

▲成功大學位居正市中心，綠意生活、繁華機能為台南仕紳居住首選。

成功大學培育全台頂尖人才，一代代「成大人」為台灣做出的貢獻，成就產業邁向繁榮，世代的傳承、不變的堅持，「立足台南、放眼世界」，形塑優質菁英聚落，而成功大學一系一館、廣闊綠意、繁華與自然兼備的生活圈，令不少老台南人、成大校友「只要住過就離不開」，培養生活品味、成功特質、人脈存摺的環境，更是許多購屋者心目中的富人區。

▲▼台南,成功,成大之森,AI,半導體,公園,台南車站城中樞紐計畫,房產。（圖／新聯陽機構提供）

▲「台南車站城中樞紐計畫」將帶領台南邁向新世代城市。

除了人文書香環境，鄰近的台南車站近年在沙崙科學城、南科園區雙引擎加乘下，位居科技產業廊道最中心地段，每日人流達十萬人次，15~25分鐘內銜接雙園區，透過城中樞紐再造計畫，台南車站專用區8公頃開發，打造3大棟、8萬坪商業空間，城中樞紐更預留捷運綠線台南車站連通大樓，目前車站站體已經逐步成型，預計2026年完工啟用，軌道騰空後，更將串連南台南車站、台南車站、大橋車站改造成長達八公里的「鐵路地下化」，形塑文化、綠意兼具的人本生活！而捷運綠線規劃則是台南市捷運整體路網中重要的東西向路廊，透過軌道可連結平實轉運站、舊城區與安平地區，台南車站即是其中關鍵站點，未來台鐵、綠線及公車轉運系統將形塑台南的三鐵共構樞紐。

▲▼台南,成功,成大之森,AI,半導體,公園,台南車站城中樞紐計畫,房產。（圖／新聯陽機構提供）

▲「成大之森」擁有成功大學、台南公園30萬坪綠海，絕無僅有的立地條件，吸引優質菁英關注目光。

成大生活圈得天獨厚的地理位置、政府建設加乘，出類拔萃的馥郁生活，是台南人住了就捨不得離開的優質環境，而「成大之森」擇址成大第一排，眺望校園公園濃蔭樹海，合計30萬坪綠地環抱建築，1862坪獨立街廓開發，24層全新地標為台南再添一筆壯麗天際線，與香格里拉飯店相互對望，全案主推22~34坪，稀有立地優勢，完工將成為成大首排最具代表性的城中地標。

「成⼤之森」
坪數規劃 : 22-34坪
貴賓專線：（06）237-0888
建案網站 : https://ned.tw/VS9EFW
接待會館 : 台南市北門路二段132號旁（台南公園對面）
建築代銷 : 新聯陽機構-新聯智廣告
 

關鍵字：台南成功成大之森AI半導體公園台南車站城中樞紐計畫房產

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