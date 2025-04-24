親戚「住民生社區」想再買房！他一聽房價吃驚　網不意外：都這樣

▲民生社區街廓方正，綠蔭覆蓋率多，且生活機能完善。（圖／記者賴志昶攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人對民生社區都不陌生，近日則有一名南部網友透露，他過年時，從親戚口中得知，民生社區新建案的開價要150萬元上下，因此他就很想知道，民生社區真的有這麼厲害嗎？這個價格他過去都沒聽過。貼文曝光後，引發討論。

這名網友在Dcard上，以「台北的民生社區很厲害嗎」為標題發文，提到他是南部人，過年時北上去親戚家過年。親戚住在民生東路五段，就在民生社區那邊，由於他們近期有意買房，所以就聊到民生社區的新建案開價要150萬元上下。

原PO透露，他住的地方，房價一坪50萬元就已經很貴，他實在沒聽過150萬元的價格。因此他就想知道，民生社區真的有這麼厲害嗎？環境有那麼好？一坪居然可以達150萬元。

▲原PO想知道，民生社區很厲害嗎？（示意圖／記者項瀚攝）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「這區就台北市最精華的區域」、「150萬很貴嗎？我記得不是都有好幾個200萬以上？還是大坪數的」、「新建案都這樣喔！蛋黃區150萬，邊緣的郊區也可以開到70、80萬，願者上鉤」、「民生社區很多都是老公寓、老華廈，新大樓真的不多，行情自然高」。

還有網友指出，「應該說在台北市新建案150萬／坪只能算中間價位偏高，民生社區優點是介壽國中學區、樹多、小公園多、有醫院、松山機場、位於台北市蛋黃區；但缺點也多：最近的捷運站在台北小巨蛋或南京三民都要走一段路、路上很多空店面、吃飯的選擇不多、現有房屋大多都老舊公寓」。