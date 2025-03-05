600億大車站計劃奏效　台中舊城區終結連續人口外流

▲睽違13年後中區、東區兩行政區合計再次回歸9萬5千人以上，讓過去洗盡鉛華的舊城區終結連續人口外流。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中「大車站計畫」以車站周邊建設從點串成線、再擴展成面進行開發，近期觀察人口數，睽違13年後，中區、東區2行政區合計再次回歸9萬5千人以上，使舊城區終結連續人口外流。

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「大車站計畫」透過南北的停車場、轉運中心共站分流概念，擴展整合周邊區域，包含干城區、台糖湖濱園區、東區等舊城區，近期加上台中捷運藍線也將交匯於火車站，多項利多，大幅提升交通人流與商業機會，也讓舊城區終結連續人口外流。

根據台中市民政局資料顯示，台中中區、東區，2020年人口總計9萬4295人，但自此後人口緩慢下降，2022年來到9萬3142人，最新數據則是2025年2月，突破9萬5644人，再次登上新巔峰。

▲「時代公園大廈DIAMOND TOWER」規劃42~46坪3房產品，實價登錄最高單價為65.1萬元。（圖／記者陳筱惠攝）

而觀察近期周邊預售市場，共計10場在線案，其中，「時代公園大廈DIAMOND TOWER」，基地前身為早期豪華飯店「敬華飯店」，該案規劃42~46坪3房產品，目前實價登錄最高單價為65.1萬元。另外，東區也有新案登場，包含「聚悅臻心」、「 豐謙謙18」、「泓瑞拉拉漾」。

▲「聚悅臻心」主力產品為2房2衛，高坪效設計受年輕族群青睞。（圖／記者陳筱惠攝）

「聚悅臻心」基地位於建德街，緊臨瑞光幼兒園，近鄰大智國小，兩側有大興街園道及東光綠園道，主力產品為2房2衛及3房、規劃29至38坪，戶戶邊間、高坪效設計受年輕族群青睞。

▲台中舊城區從建國市場遷移、秀泰影城進駐、以及三井LaLaport的開幕，都是在地利多支撐。（圖／記者陳筱惠攝）

東區在地房仲鄭錡陽表示：「可以觀察到，近年建商火力集中台中火車站周邊，仍是受到該區交通的優勢、商圈的繁榮，從建國市場遷移、秀泰影城進駐、以及三井LaLaport的開幕，都是在地利多支撐。」

另一方面，在地業者私下透露，大車站計劃對外溢客來說「相當有感」，尤其是相對重視交通的北客來說，此區目前的房價基期仍是相當親民，也因此吸引一波外地置產。

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