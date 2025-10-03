ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

站前廣場動工利多！青埔磁吸首購族喊衝

▲▼青埔,新潤潤青,新潤興業,房價,千坪基地,景觀,優付,學區,國泰。（圖／業者提供）

▲青埔特區重大建設齊發！國泰站前廣場正式動工，結合百貨、國際酒店、商辦與演藝場館，為桃園青埔打造嶄新都會門面。（圖／新潤興業提供，下同）

房產中心／綜合報導

2030年站前廣場啟動！大全聯、誠品搶先卡位

桃園房市龍頭青埔特區利多再起！不僅航空城第三航廈將自今年底陸續啟用，由國泰集團預計投資260億、佔地廣達32,000坪的站前廣場BOT，更已於9月30日正式動工：未來建設藍圖包括國際酒店、百貨商場、演藝場、以及6棟商辦，最快將有望於2030年起陸續完工！結合已營運的華泰名品城GLORIA OUTLETS、新光影城、環球購物中心；加上即將進駐IKEA一樓與B1的「大全聯」超級量販店，預計2028開幕的誠品生活5000坪商場；已經凌駕新板、更將足以媲美信義計劃區的「超巨型商城街區」，將正式在青埔特區誕生，撼動北台灣時尚購物生活版圖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

獨步全國超級都會，門牌價值無可限量

放眼全國，得天獨厚：490公頃全新都會版圖，擁有一座高鐵站20分鐘達台北市、10分鐘新竹科技圈；三座捷運站串聯國際機場、桃園、雙北。持續升級的繁榮商圈，遍布眼簾所及的林蔭大街，融合青塘、橫山兩大景觀公園，新街溪、老街溪雙水岸；結合桃市、兒童、書法三座美術館、棒球場&運動公園，形成無可挑剔、面面俱到的完美宜居城市，搭配接連不斷的建設利多，磁吸各地精英入籍，締造青埔門牌超車林口、並駕新莊的驚人價值。

▲▼青埔,新潤潤青,新潤興業,房價,千坪基地,景觀,優付,學區,國泰。（圖／業者提供）

▲青埔擁高鐵特區優勢，20分鐘直達台北、10分鐘接軌新竹科技園區，交通樞紐帶動區域房市與生活便利性大幅提升。

青埔5分鐘。月付3萬起，1/2價超值入手

青埔國中生活圈，位處機捷A18高鐵華泰商圈、A19環球商圈中心點，以寬裕的街廓腹地、學區、公園休憩機能，成為青埔發展完整度最高、生活最為便利的首善區域；故而土地日益精華昂貴，促成重劃區周邊甲建個案異軍突起，由上櫃品牌新潤興業（6186）推出的「新潤潤青」，訴求近距青埔特區車程5分鐘，即可以約1/2價位入主A19生活圈，單價僅約3字頭，首付僅38萬起，總價免千萬即可擁有2房含車位、3房含車位總價約1200萬起。稀有「低總價、輕首付」優勢，深獲初次置產者、首購小家庭、長期置產投資族群青睞，於青埔房市一枝獨秀。

▲▼青埔,新潤潤青,新潤興業,房價,千坪基地,景觀,優付,學區,國泰。（圖／業者提供）

▲「新潤潤青」坐擁完善學區資源，步行可達優質中小學，結合綠意公園與藝文設施，為孩子打造安心成長的學習環境。

▲▼青埔,新潤潤青,新潤興業,房價,千坪基地,景觀,優付,學區,國泰。（圖／業者提供）

▲新潤興業深耕青埔多年，以千坪整體基地規劃度假飯店級公設，營造森態氧心景觀宅邸。

千坪渡假飯店生活，首購直升景觀宅

新潤興業長期深耕青埔，最早自「明日苑」系列、至近期新潤A18、新潤君頤等，以精緻建案規劃、挺青年成家專案、績優營建品質、完善售後服務，型塑「青埔新潤名宅家族」優越口碑。「新潤潤青」更網羅北市豪宅美學團隊「如榆設計」，於面寬廣達百米的千坪方整基地，打造壯闊雙翼建築地標；依循離塵不離城的環境優勢，以四季、阿曼等精品渡假飯店為藍本，規劃戶戶坐擁開闊綠意景觀的森態氧心建築。從迎賓廣場、環繞戶外休憩庭院，步入大廳對映寫意園林造景，品味「潤咖啡」輕食餐飲吧專人服務，悠享交誼區、健身房、全齡遊憩娛樂室、視聽室、家教自習室等等豐富設施，禮遇住戶回家宛如出國旅遊！輕鬆買房成家入主，更能放鬆享受質感生活。

▲▼青埔,新潤潤青,新潤興業,房價,千坪基地,景觀,優付,學區,國泰。（圖／業者提供）

▲「新潤潤青」主打2房含車位、3房含車位的實用格局，大面寬採光與開闊景觀窗設計，打造明亮舒適、收納友善的居家空間。

【新潤潤青】
更多資訊：https://runforyoung.netlify.app/
洽詢專線：03-2877899

關鍵字：青埔新潤潤青新潤興業房價千坪基地景觀優付學區國泰

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

搶便宜買A7　人妻通勤新北住1年「狂讚3優點」：生活品質提升了

一名網友分享自己在桃園龜山「A7重劃區」生活一年的心得，從中部北漂到新北上班，儘管周邊生活機能不如A8、A9，空污、墳墓與交通也曾讓他卻步，但因為預售買得早、價格實惠，住起來空間寬敞又舒適，加上生活節奏比雙北輕鬆，讓她大讚「住得開心舒適，而且便宜，坪數大，建案格局好！」

59分鐘前

【廣編】亞昕集團15年來斥資近億打造林口扶輪公園　實踐ESG企業公民精神

亞昕集團(5213.TWO)今日宣布，其對林口扶輪公園的認養正式邁入第十五個年頭。為紀念此一重要里程碑，集團透過旗下的亞昕環境保護基金會，再度投入約1,600萬元啟動「花園景觀改造工程」，將公園的永續發展推向新高。

1小時前

買套房「一家四口夠住嗎？」　網見1關鍵：不可以還是得可以

買房要考慮的，可能不只是地點與價格。近日有名女網友發文透露，他們台南的透天厝因土地產權問題即將賣掉，由於分到的金額大約只有100至200萬元，加上她和妹妹的薪水都不高，所以本有意買套房，只是家人得知後，卻堅持要買透天厝，因此她就想知道，全家住套房會太過分嗎？貼文曝光後，引起討論。

1小時前

明明寫1坪40萬！買家一問「要56萬元」傻眼了　房仲曝真相

房市資訊透明化，本意是要讓買方更快掌握行情，但數據呈現方式不同，卻常讓人產生誤解。臉書粉專「好棒棒房仲日常-阿偉」分享帶看經驗，一名客人原以為社區行情僅一坪40萬元，結果與房仲口中的「56萬元」差距過大，當場質疑價格有誤，直到房仲解釋其中差異，才化解誤會。

1小時前

買賣移轉棟數創史上最大減幅　葉凌棋籲：降價促成交

房市持續低迷，Q3七都中古屋房價跌幅擴大，議價率皆維持在10%以上高檔。永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，房價將持續修正，直到央行放寬也不見得落底，今年移轉棟數預測再下修，年減23~25%，恐不及27萬棟，單年減幅更達史上最大。

2小時前

【廣編】新北房市新熱區　新店站穩百萬房價

新北新店緊鄰台北市文山區，僅一橋之隔即可到景美夜市與河濱公園。隨著北市房價高漲，年輕家庭與科技新貴轉向新店置產，加上央北重劃區品牌建商卡位，新店房價已站上每坪百萬元，成為新北房市新熱區。

2小時前

全國平均房貸319期再創新高　35歲買房恐「繳到退休」

房貸期限再創新高！根據房仲統計，2025年第1季全國平均房貸期數來到319期，不僅突破大關，更刷新歷史紀錄，六都的平均房貸期數皆超過26年，等於35歲購屋，若貸款30年要還到65歲退休。信義房屋專家表示，30年房貸已逐漸取代20年房貸，成為市場主流。

2小時前

出售條件升級！　80億「李方艾美」盼吸潛在買方

位於台中火車站前的指標飯店「台中李方艾美酒店」近期該物件改為專任銷售，實際詢問普華國際不動產公司總經理田揚名，業者回應，其實一直有人在談，業主部分也同意將原本售後回租10年期限，再加5年，拉長為15年，期待年底有好消息。

3小時前

「嘉義迪士尼」休業3個月　在地一看粉紅招牌秒懂

「百賀日式燒肉火鍋」位於嘉義市區，開店7年，6月因租約到期歇業，店家拆除店面裝潢後，特殊的尖塔設計外觀，被在地人笑稱根本是「嘉義迪士尼」，才短短幾個月，火速有新店家卡位，外觀換上新招牌，已由粉紅色的「寶雅」接手。

4小時前

輝達北士科案恐淪「四輸局」？　賴正鎰：100%會成

輝達（NVIDIA）進駐北士科恐告吹？對此，房市專家李同榮直言，若真如此，恐淪四輸局面。鄉林董座賴正鎰則斷言，輝達進駐北士科1個月內會談判完成，100%會成案。

5小時前

【李多慧現身花蓮災區】萬人感動：活該代言接不完

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

連鎖石頭火鍋全台收攤　「南台灣..

「這3種房子」最難貸到款！專家..

「嘉義迪士尼」休業3個月　在地..

大樓公設「本以為很廢」用過卻爽..

7月房貸利率2.303%　專家..

明明寫1坪40萬！買家一問「要..

新壽最新4大聲明「白話版」　他..

新壽挾輝達自重？　蔣萬安擬另推..

林逸欣買房如買菜　靠1招大安區..

輝達北士科案恐淪「四輸局」？　..

ETtoday房產雲

最新新聞more

搶便宜買A7　人妻通勤新北住1..

亞昕集團15年來斥資近億打造林..

買套房夠住嗎？　網見1關鍵：還..

明明寫1坪40萬！買家一問「要..

買賣移轉棟數創史上最大減幅　葉..

新北房市新熱區　新店站穩百萬房..

全國平均房貸319期再創新高　..

出售條件升級！　80億「李方艾..

「嘉義迪士尼」休業3個月　在地..

輝達北士科案恐淪「四輸局」？　..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366