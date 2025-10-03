站前廣場動工利多！青埔磁吸首購族喊衝

▲青埔特區重大建設齊發！國泰站前廣場正式動工，結合百貨、國際酒店、商辦與演藝場館，為桃園青埔打造嶄新都會門面。（圖／新潤興業提供，下同）

房產中心／綜合報導

2030年站前廣場啟動！大全聯、誠品搶先卡位

桃園房市龍頭青埔特區利多再起！不僅航空城第三航廈將自今年底陸續啟用，由國泰集團預計投資260億、佔地廣達32,000坪的站前廣場BOT，更已於9月30日正式動工：未來建設藍圖包括國際酒店、百貨商場、演藝場、以及6棟商辦，最快將有望於2030年起陸續完工！結合已營運的華泰名品城GLORIA OUTLETS、新光影城、環球購物中心；加上即將進駐IKEA一樓與B1的「大全聯」超級量販店，預計2028開幕的誠品生活5000坪商場；已經凌駕新板、更將足以媲美信義計劃區的「超巨型商城街區」，將正式在青埔特區誕生，撼動北台灣時尚購物生活版圖。

獨步全國超級都會，門牌價值無可限量

放眼全國，得天獨厚：490公頃全新都會版圖，擁有一座高鐵站20分鐘達台北市、10分鐘新竹科技圈；三座捷運站串聯國際機場、桃園、雙北。持續升級的繁榮商圈，遍布眼簾所及的林蔭大街，融合青塘、橫山兩大景觀公園，新街溪、老街溪雙水岸；結合桃市、兒童、書法三座美術館、棒球場&運動公園，形成無可挑剔、面面俱到的完美宜居城市，搭配接連不斷的建設利多，磁吸各地精英入籍，締造青埔門牌超車林口、並駕新莊的驚人價值。

▲青埔擁高鐵特區優勢，20分鐘直達台北、10分鐘接軌新竹科技園區，交通樞紐帶動區域房市與生活便利性大幅提升。

青埔5分鐘。月付3萬起，1/2價超值入手

青埔國中生活圈，位處機捷A18高鐵華泰商圈、A19環球商圈中心點，以寬裕的街廓腹地、學區、公園休憩機能，成為青埔發展完整度最高、生活最為便利的首善區域；故而土地日益精華昂貴，促成重劃區周邊甲建個案異軍突起，由上櫃品牌新潤興業（6186）推出的「新潤潤青」，訴求近距青埔特區車程5分鐘，即可以約1/2價位入主A19生活圈，單價僅約3字頭，首付僅38萬起，總價免千萬即可擁有2房含車位、3房含車位總價約1200萬起。稀有「低總價、輕首付」優勢，深獲初次置產者、首購小家庭、長期置產投資族群青睞，於青埔房市一枝獨秀。

▲「新潤潤青」坐擁完善學區資源，步行可達優質中小學，結合綠意公園與藝文設施，為孩子打造安心成長的學習環境。

▲新潤興業深耕青埔多年，以千坪整體基地規劃度假飯店級公設，營造森態氧心景觀宅邸。

千坪渡假飯店生活，首購直升景觀宅

新潤興業長期深耕青埔，最早自「明日苑」系列、至近期新潤A18、新潤君頤等，以精緻建案規劃、挺青年成家專案、績優營建品質、完善售後服務，型塑「青埔新潤名宅家族」優越口碑。「新潤潤青」更網羅北市豪宅美學團隊「如榆設計」，於面寬廣達百米的千坪方整基地，打造壯闊雙翼建築地標；依循離塵不離城的環境優勢，以四季、阿曼等精品渡假飯店為藍本，規劃戶戶坐擁開闊綠意景觀的森態氧心建築。從迎賓廣場、環繞戶外休憩庭院，步入大廳對映寫意園林造景，品味「潤咖啡」輕食餐飲吧專人服務，悠享交誼區、健身房、全齡遊憩娛樂室、視聽室、家教自習室等等豐富設施，禮遇住戶回家宛如出國旅遊！輕鬆買房成家入主，更能放鬆享受質感生活。

▲「新潤潤青」主打2房含車位、3房含車位的實用格局，大面寬採光與開闊景觀窗設計，打造明亮舒適、收納友善的居家空間。

【新潤潤青】

更多資訊：https://runforyoung.netlify.app/

洽詢專線：03-2877899