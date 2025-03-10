11起預售屋契約違規　消保處列出買房「4大重點」要注意

▲買屋簽約前，應逐點核對契約內容。（示意圖／達志影像）



記者董美琪／綜合報導

行政院消費者保護處（簡稱行政院消保處）3日公布「113年度第2次預售屋買賣定型化契約查核」結果，主要違規為「契約審閱期不足5天」等4種，最高罰30萬元。

消保處3日開記者會指出，本次查核共計60個建案，共有11案違規，包含113年9月至12月間查核全國（澎湖縣、金門縣、連江縣除外）50個基本查核件數，以及113年5月至8月全國銷售戶數排名前10名的額外增查件數。每個建案均查核「契約審閱期」、「房地標示及停車位規格」、「驗收」及「通知交屋期限」等15項目。

查核結果顯示，50個基本查核件數中，有8個建案契約內容部分不符合規定，13項次不符合規定，契約內容整體不合格率為1.7%。另外，10個額外增查件數（113年5月～8月全國銷售戶數排名前10名）中，有3個建案契約內容部分不符合規定，7項次不符合規定，契約內容整體不合格率為4.7%。

針對契約內容不合規定的建商，消保處已請內政部地政司督導各直轄市、縣市政府地政局（處）依平均地權條例第81條之2第5項規定裁處，共計裁處234萬元。

本次查核中，以下違規情節較為嚴重：

一、違反「契約審閱期」規定：部分建商因計算方式錯誤，導致契約審閱期不足5日。

二、違反「房地標示及停車位規格」規定：部分建商未記載停車空間面積占共有部分總面積之比例，未記載停車位高度，停車位長、寬、高計算方式錯誤。

三、違反「驗收」規定：部分建商於契約中所記載之交屋保留款數額低於房地總價5%，或將交屋保留款納入銀行貸款中，降低消費者對瑕疵修繕之保障。買方驗收時，自來水、電力均應達接通狀態，但有業者寫成「可接通狀態」，這是不同的。

四、違反「通知交屋期限」規定：部分建商未履行交屋前完成瑕疵修繕之義務，要求消費者接收有瑕疵之房屋。

消保處提醒，買屋簽約前應做到以下步驟：

一、至「實價登錄網站」確認建案契約備查狀況。

二、逐點核對契約內容是否與「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」規定相符。

三、若遇契約內容不合規定的建案，應拒絕簽約，並可向主管機關檢舉。