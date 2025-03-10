房東注意！出租房屋當社宅　房租1.5萬內免稅

▲5月即將迎來報稅季。（示意圖／ETtoday資料照）

記者李芷萱／綜合報導

5月報稅季即將來臨，財政部高雄國稅局指出，為了鼓勵房東把房屋出租作為社會住宅，每屋每月租金若在1萬5千元內，則享有免稅的優惠，如有符合規定的房東記得特別注意租賃所得計算，以保障自身的權益。

財政部高雄國稅局表示，根據《住宅法》第23條，如果房東按照第19條規定把房子出租給主管機關、經租屋服務業者轉租及代管或作為居住、長期照顧、身心障礙、托育服務及幼兒園使用時，每個月房租在新台幣1萬5千元內，則可享有免稅優惠，假如無法提供損耗及費用單據則按應課稅租金收入的60%計算必要損耗及費用，並申報租賃所得。

財政部高雄國稅局舉例，納稅義務人張君自113年1月起，經租屋服務業者媒合將房屋出租給個人作為社會住宅，每個月租金是2萬元，扣掉每月1萬5千元的免稅額後，全年度應課稅的租金收入是6萬元，假如無法提供耗損及費用單據，則按應課稅租金收入的60%計算必要損耗及費用是3萬6千元，所以張君應該申報的租賃所得是2萬4千元。

財政部高雄國稅局提醒，假如民眾是房東並符合住宅法第23條規定，記得注意租賃所得計算，如有任何疑問，可撥打免費服務電話0800-000-321，或到高雄國稅局網站使用國稅智慧客服國稅小幫手查詢。