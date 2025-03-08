陸敬民／首購族倒計時　下半年進入新青安末班車人踩人

▲新青安政策自2023年8月實施以來，透過提高貸款額度、延長還款期限以及提供利息補貼，掀起一波首購購屋熱潮。（圖／記者張雅雲攝）

文／《住宅週報》社長陸敬民

新青安政策自2023年8月實施以來，透過提高貸款額度、延長還款期限以及提供利息補貼，掀起一波首購購屋熱潮，然而，即將在2026年7月結束，首購族一生中能擁有幾次在銀行「奉旨插隊」「優先核貸」「條件最佳」的VIP級待遇？此時不用更待何時？

新青安是政府開設的「快速通關」，從貸款金額、利率、寬限期、還款期限，甚至是首購自住身分，都釋出各項優惠。像是新青安前3年由政府補貼利率，目前貸款利率約1.775%（依市場變動），比一般房貸2.4%低約0.7個百分點。以貸款1000萬元為例，3年可減少約21萬元利息支出；若貸款1500萬元，節省金額則近30萬元。

還款期限方面，一般房貸最長30年，新青安則延長至40年，以貸款1000萬元、前3年1.775%利率、5年寬限期為例，30年期月繳約4.3萬元，40年期則降至3.4萬元。

此外，新青安貸款成數最高達8成，相較一般二手屋貸款7成，總價1000萬元的房屋自備款可從300萬元降至200萬元。新青安還提供最長5年寬限期，期間僅需支付利息，以貸款1000萬元、40年期計算，前3年月繳約1.48萬元，後2年約1.81萬元，第6年起約3.4萬元。

▲政府已確認新青安補貼將於2026年7月底截止，後續是否推出新版本尚無定論。（圖／記者張雅雲攝）

若以內政部住宅價格指數來看，過去10年台灣房價幾乎持續上漲，2023年全台平均漲幅7.5%，雙北、新竹、台南等區域更超過10%，2024年漲勢維持5~10%。同期消費者物價指數（CPI）2023年上漲2.5%、2024年為2.18%，低於房價增幅。租金方面，近5年全台平均上漲超15%，科技園區周邊更為顯著。

政府已確認新青安補貼將於2026年7月底截止，後續是否推出新版本尚無定論。甚至若推出新方案，條件可能不如現行，例如寬限期從5年縮減至3年、貸款上限從1000萬元降至800萬元，或新增限制條款等。

而2025年起預售屋交屋潮將來臨，3年合計交屋量預估達40萬戶，銀行房貸額度可能趨緊。從去年5、6月限貸經驗顯示，非新青安申請者等待時間長達5個月，目前申請流程約需3個月，預計下半年就要發生全台民眾瘋狂搶搭新青安末班車的人踩人現象。

►陸敬民小檔案

學歷：淡江大學中文系畢業

經歷：《自由時報》房地產記者

現職：《住宅週報》社長