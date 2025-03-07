LV暫租七期接待中心「建商封口」　最貴商辦開百萬租金迎短租

記者陳筱惠／台中報導

台中新光三越上月13日發生氣爆，至今已21天，不少台中市民嘆「主心骨都沒了！」，不過專櫃們早在新光氣爆後一週，就開始尋覓七期周邊店面、合作夥伴，七期資深房仲表示，七期房東多半口袋深，對於短租接受度不高，也因此目前尚未有推升租金的現象。

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▲台中新光三越上月13日發生氣爆，至今已21天，不少台中市民嘆「主心骨都沒了！」（圖／記者許權毅攝）

21天前台中新光三越發生氣爆，震驚全台，尤其將新光當作主心骨的台中市民，更是哀鴻遍野，不僅貴婦們無處可去，不少家庭客也嘆沒辦法遛小孩，不過早在氣爆後一週，精品、化妝品專櫃等品牌，就大舉出動在七期周邊尋覓臨時接待所。

▲精品專櫃已與台中建商談妥，將接待中心短租，雙方達成強強合作，採預約制的方式招待VIP客戶 。（圖／記者陳筱惠攝）

近期也指出，精品專櫃已與台中建商談妥，將接待中心短租，雙方達成強強合作，採預約制的方式招待VIP客戶，實際詢問建商，對方委婉表示一率拒絕採訪，並無透露租期、租金等細節。

不過有趣的是，在2022年初由豐邑機構以120.5億元出售給中國人壽，至今仍是台中最大筆不動產交易紀錄的市政路商辦、38層樓的「市政核心」，一樓10米寬店面則是開出月租134萬元歡迎短租。

▲在2022年初由豐邑機構以120.5億元出售給中國人壽的「市政核心」則大方歡迎短租。（圖／記者陳筱惠攝）



在網路刊登訊息中可知，該店面「歡迎新光百貨櫃位短期承租 」，且租金及承租內容並可談合租、分租，該物件權狀坪數383.22坪、室內面積共3層樓、269.14坪，拆算每坪租金落在3500元。

對此，七期資深房仲廖香婷說：「該地點位於七期惠來路與市政路口，該商辦與隔壁商辦，一樓租客多為金融業、壽險業，相對過路客稀少，不過依照短租性質來看，精品櫃、中高等級品牌，能短租採取預約、接待VIP模式，地點相當符合。」

▲最貴商辦一樓店面，採能短租、分租、合租模式，盼以彈性方便吸引租客。（圖／記者陳筱惠翻攝）

實際詢問七期店面租金變化，廖香婷表示：「七期店面本就稀有，確實有豪宅樓店成功出租給新光專櫃的案例，但七期房東口袋深不可測，大部分房東仍是喜歡長租租客，對於短租接受度不高，因此沒有出現市場預期的大舉推升租金的波動。」

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