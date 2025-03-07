「非我家人入住索命」極凶宅再求售　屋主入手9年加價逾千萬

▲台南永康一間歐風透天凶宅，近期再開出1680萬元出售。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

台南永康一間歐風透天別墅，因前屋主多年前在屋內上吊自殺，並留下「非我家人、入住索命」的詭異字條，成為南台灣知名度最高的「極凶宅」，當初歷經10次法拍，2016年由自然人以562萬元得標，近期再開出1680萬元出售，強調「已處理乾淨」。

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▲該戶曾委由房仲出售，之前開價1680萬元，目前強調已處理乾淨。（圖／翻攝自臉書《我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進》）

這棟極凶宅位於台南永康，因拍賣抵押物2014年流入法拍市場，根據當時的法院筆錄與台南市永康分局調查報告指出，前屋主2014年於屋內輕生，警方破門進入時發現男子坐於地上、懸一繩索，且已死亡多日，現場無打鬥痕跡。屋內貼有3張A4紙，寫著「非我家人、入住索命」等字樣，且通往2樓的樓梯已被拆除。

當時第一輪一拍為1400萬元，2015年四拍時出現自然人以719.79萬元得標，最後棄標後再度重啟新一輪法拍。總共歷經10拍，直到2016年第三輪法拍的二拍時，出現2人競拍，最後底價加價122.8萬元，由自然人以總價562萬元得標。

該透天屋齡29年，土地坪數39.67坪、權狀坪數共73.86坪、共5層樓，格局為6房2廳5衛。2020年曾開價1380萬元求售，2022年再度開出1680萬元出售，近期委由房仲出售，開價1680萬元，並強調已處理乾淨。

▲台南永康區受惠南科園區和高科技產業帶動，房市需求旺盛，本身區域地段前景頗佳。（示意圖／記者張雅雲攝）

當年屋主輕生後，有女租客在PTT媽佛版分享她在這間屋子住過的經歷，透露屍體因天氣炎熱，已經被蒼蠅和蛆蟲爬滿，椅子下流滿了屍水，房東在上吊的天花板上方留下了紅字紙條，寫著「XXX、XXX騙我錢不得好死」，以致這篇文章雖然發布已10年，仍有不少網友朝聖。

至於凶宅能否入手？ 民俗專家柯武村分析，心理因素往往比風水磁場更關鍵，「很多人一聽到凶宅就感到不安，這才是問題核心。」他建議身體狀況不佳、運勢低迷或心理敏感者避免入住，並強調即便屋主已淨宅，仍建議請法師處理以求安心。

▲台南永康的事故屋成為南台灣知名度最高的「極凶宅」，一般凶宅價格約市價5~8折。（示意圖／記者張雅雲攝）

柯武村坦言：「若有其他選擇，何必勉強挑凶宅？」不過，他也提到，有些無神論者或不信邪的投資客專收凶宅轉手賺差價，「這類案例並非少見，成交關鍵仍在價格。」

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，該區透天別墅成交行情約落在1400~1700萬元間，以此案目前開價達1680萬元，符合市場趨勢，不過該戶為知名事故屋，頻繁出現在各大報章媒體，連帶影響價位，以一般凶宅價格約5~8折而言，此案由於屬「大凶」之事故屋，研判開價仍有不小議價空間。

日期 價格 交易紀錄 2014/11/12 法拍底價1400萬 第一輪一拍流標 2014/12/10 法拍底價1120萬 第一輪二拍流標 2015/02/11 法拍底價896萬 第一輪三拍流標 2015/04/01 法拍得標價719.79萬 第一輪四拍得標人棄標 2016/08/18 法拍底價488萬 第三輪第一拍流標 2016/09/08 法拍得標價568萬 第三輪第二拍得標 2020年 開價1380萬 未成交 2022年 開價1680萬 未成交 2025年 開價1680萬 銷售中

▲凶宅過往交易史。（ETtoday製表）

賴志昶補充，該物件雖經過全面整修，且位於台南永康區，受惠於南科園區和高科技產業帶動，房市需求旺盛，本身區域地段前景頗佳，然而該戶本身為事故屋背景，在銀行方恐怕申貸頗有難度，若有意進場買方，須備妥足夠本金，亦需思考此類事故屋未來轉手難易度。

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