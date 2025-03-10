天母知名幼兒園撤出　實登爆新租客年砸684萬接整棟

▲天母知名幼兒園「捷森幼兒園」撤出，整棟790坪空間以每月57萬元、每年684萬元出租。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

擁近20年的天母知名幼兒園「捷森幼兒園」撤出，整棟790坪空間以每月57萬元、每年684萬元出租。新租客透露，未來1~2樓將租給皮拉提斯教室，3樓以上則規劃住宅，但坪數還在規劃。

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天母天玉街幼兒園「捷森幼兒園」擁近20年歷史，在天母當地頗為知名，設有幼兒園、小學課輔班、美語數理班及各項才藝班。不過，該幼兒園目前已撤出，觀察其臉書粉專，應是在去年結束營業。

該幼兒園面積不小，為7層整棟建物，權狀約790坪，近期實價揭露以每月57萬元出租，等於每年要價684萬元，為天玉街史上最貴租金交易。





▲天母天玉街租金總價排行整理。（表／記者項瀚製）

經查謄本，該幼兒園房東為恆昶實業公司，為相機品牌富士FUJIFILM的台灣總代理。記者實地走訪幼兒園，現在正在裝潢施工，裝修住戶為富喬物業管理公司，也就是本次的新租客。

富喬物管幕僚長林文蔚受訪表示：「我們公司除做一般散戶包租代管案，也會鎖定整棟老舊建物的改造轉租，本次租下天玉街整棟建物，1~2樓將租給皮拉提斯教室，3樓以上則將規劃為住宅出租。」

▲「捷森幼兒園」位於天玉街，旁邊就是天母國小，地段佳。（圖／記者項瀚攝）

住商天母西路加盟店長林學良表示，「捷森幼兒園」位於天玉街，旁邊就是天母國小，地段佳，推測其撤出原因與地段沒有直接關係，而是在少子化的環境下，業者可能也不需要這麼大的空間，而是更著重在精緻小班的策略上。

林學良指出，天玉街雖然商業活動不多，不算熱鬧，但這同時也是優勢，「天玉街為天母具有指標性的住宅商圈，環境舒適清幽，頗具質感，且住宅量體不小，住戶也都頗具經濟實力，開設高端服務產業，包括健身房、運動教室都頗適合。」

樂見商用不動產總經理韋昀廷表示：「站在房東角度，大坪數物件租金總價高，去化不易，而站在承租方立場，租金單價壓在800元左右不貴，本次交易可說是雙贏局面。」

韋昀廷估計：「該物件1~2樓月租金抓在30萬元跑不到，3樓以上若規劃套房，單間價格抓在1.5萬元左右，承租方一定是有利潤的。」

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