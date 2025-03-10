台中首座市立醫院徵才　周圍新案鎖定醫科新貴

▲北屯區即將於9月正式啟用的臺中市立醫院園區，可望新增數千名醫護、醫事就業人口。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

房市全力搶攻剛性自用族群，特別是新設立的醫療園區、科學園區，預期將有大批醫護與科技新貴族群進駐，成為區域建案主力買盤，而即將於9月正式啟用的臺中市立醫院園區近期才在官網發佈徵才訊息，信義房屋專家認為，醫療產業不易受景氣波動影響，買盤穩定。

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「臺中市老人復健綜合醫院」BOT案是臺中首座市立醫院，基地面積4.88公頃，由中國醫藥大學取得經營權，規劃打造高規格AI醫養合一的智慧園區，根據官網徵才訊息，預計於9月開幕，合計將提供1427床的醫療量能，更力拚成為全台高齡智慧醫療示範中心，可望新增數千名醫護、醫事就業人口。





▲台中市人口不斷成長，可以預期未來醫療需求勢必增加，這也是各醫院競相建新大樓的原因。（圖／記者陳筱惠攝）

隨著全台邁進高齡化社會，近年各醫院經常出現一床難求窘境，台中市目前包括光田醫院、國軍台中總醫院、茂盛醫院、台中榮總都在增建新大樓。台中市衛生局長曾梓展曾指出：「為實現在地老化，均衡區域醫療及長照資源，加上台中市人口不斷成長，可以預期未來醫療需求勢必增加，這也是各醫院競相建新大樓的原因。」

而隨著臺中市立醫院園區近期才在官網發佈徵才訊息，周邊新案會否引起醫護人員關注？信義房屋北屯松竹店吳俊霆表示：「醫療產業不易受景氣波動影響、公立醫療院所設立長久穩定、以及輪班制的工作屬性，因而醫護人員有就近購置、租用住所的高需求，一直以來買盤穩定。」

▲台中市醫周邊預售新案一覽表。

該園區座落於北屯太原匝道出口處，周邊利多建設圍繞，包括預計2026年啟用的「溪東圖書館」，以及軒揚開發投資6.2億元，打造包含主題餐廳、生鮮超市、運動生活的複合式商場。另外，面積達102公頃的13單元重劃區進度如期，有望在近幾年間如火如荼開展。

房市熱度更延燒到鄰近的北太平，如「昕光之櫻」、大毅「頌幸福3」都表現出好成績，而隨著市醫園區完工倒數。觀察市場目前以大2房規劃，最受到菁英中產階層青睞，尤其在健康清淨方面的淨水、淨氣、靜音等配備格外注重。

▲隨著市醫園區完工倒數，觀察市場目前以大2房規劃，最受到青睞。（圖／記者陳筱惠攝）

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