沒管理員還要爬樓梯「為何要住公寓？」　網曝2優勢：一堆人搶著要

▲原PO覺得住在公寓內，似乎沒什麼優點。（示意圖／取自Unsplash）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都住在公寓裡，近日則有網友好奇，公寓要爬樓梯、垃圾要自己丟、沒有管理員、屋齡往往比較高，大家沒發現住在老公寓中，幾乎沒有優點嗎？為何不選擇住在大樓？貼文曝光後，引發討論，底下網友也點出公寓的優點。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「沒人發現住老公寓幾乎完全沒有優點嗎」為標題發文，提到住在老公寓內，就得要爬樓梯、自己收包裹、自己丟垃圾、沒有管理員、隔音較差、屋齡往往較高，甚至景觀還可能被大樓給擋住。

因此原PO認為，與社區大樓相比，公寓根本就沒什麼優勢，都沒人發現老公寓幾乎沒優點嗎？為什麼一堆人還是選擇住公寓，而不是多花點錢，住在社區大樓呢？

▲預算足夠的話，會想住在公寓還是大樓？（示意圖／取自Pixabay）

貼文曝光後，不少網友直言就是錢的問題，「便宜」、「便宜治百病」、「你有錢嗎」、「問題是沒錢，光免管理費就能省一大筆錢，對窮人來說很補」、「捷運5分鐘、管理費0元，還不夠爽嗎」、「光管理費每個月省好幾千」、「便宜就是優點」。

還有網友表示，「公設幾乎沒有，爽」、「沒有公設，沒有浪費生命的管委會，空間大、單價低」、「0公設，一分錢一分貨」、「你不用扣公設就差很多」、「不用多花幾百萬買公設、每個月繳幾千塊給你的管委會」、「便宜+公設少，光是這兩點就一堆人搶著要了」。話題引發討論。