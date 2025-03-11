裝潢1年、開店半年就閃　「最貴咖啡廳」傳有15組人釋接手意願

▲「94 Cafe」去年10月底試營運，主打斥資2500萬元裝潢，是高雄知名網美咖啡廳。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

「94 Cafe」去年10月底試營運，斥資2500萬元花了1年裝潢，是高雄知名網美咖啡廳，據傳，最貴咖啡1杯要價380元。開幕不到半年，卻突釋出盤讓訊息，等於裝潢期比開店時間還長，震驚網美圈，在地透露，咖啡廳是老闆經營的副業，因本業太忙決定轉手，已有桌遊、餐飲業等15組客戶連絡有意承租。

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▲沒想到該店無預警釋出盤讓，並在店門口貼出公告「店休一週」。（圖／記者張雅雲攝）

該店位於左營區巨蛋商圈文信路，去年10月底試營運時，主打斥資2500萬元裝潢的法式甜點天堂，並且罕見的營業到凌晨，全店以純白搭配奶油色調為主，每個座位都是夢幻的打卡景點，吸引不少網美到訪。

該店粉專表示，讓品味成為日常，嚴選30款莊園精品咖啡豆，搭配80道法式甜點，每季推出歐式主餐與創新佳餚，沒想到無預警釋出盤讓，並在店門口貼出公告「內部空調維修店休一週」。

而該店租期從2024年1月1日開始至2031年12月31日，共8年。目前租期還有6年，據了解，屋主則為李姓自然人。

▲該店主打斥資2500萬元裝潢的法式甜點天堂，並且罕見的營業到凌晨。（圖／翻攝自Facebook／94 Cafe 複合式咖啡館 歐式主餐 法式甜點天堂 ）

負責銷售的永慶不動產鳳山三民光遠店專案經理尤兆名表示，該店為1樓透天，建坪約140坪，月租金20萬元，盤讓金含設備、技術轉移、商標、裝潢共850萬元，若只需單純設備生財器具，盤讓金250萬元。據業主表示，咖啡廳是副業，轉手主因是本業時間無法負荷。至於本業經營類型則不便透露。

店內營收扣除人事成本與開支後，月淨利約40萬元，尤兆名說：「全店花了1年時間才裝潢完成，上周末釋出盤讓訊息，才短短幾天就有桌遊、餐飲業等15組客戶連絡有意承租。」

94 Cafe小檔案 位置 左營區文信路 開幕時間 2024年10月底 裝潢金額 2500萬 坪數 140坪 月租金 20萬 盤讓金 850萬（含設備、技術轉移、商標、裝潢）

▲94 Cafe小檔案。（ETtoday製表）

而巨蛋商圈鄰近漢神巨蛋購物廣場、捷運巨蛋站，以及凹子底森林公園等大型綠地，高雄市不動產仲介公會監事召集人鄭啟峯指出，該區堪稱高雄餐飲業的一級激戰區，吸引各大品牌插旗，附近的富邦BOT案將有漢神3館進駐，商業機能相當成熟，目前該區店面以透天為主，主力建坪約60~100坪，月租金約15萬元上下，只要租金合理，一有釋出馬上有租客承接。

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