建商悄布局南屯補庫存　五期、八期推案數倍增

▲919後，不少開發商回歸市中心獵地。近期房市冷卻，購屋族也同步回流至有生活機能的精華區。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中市五期、八期重劃區開發時程久，在七期尚未成為豪宅霸主時，這兩區相互比拼，過去幾年台中建商偏好擁有土地大、方正、好規劃的新興重劃區土地，近期隨著打炒房政策，禁錮了開發期限與貸款成數，不少開發商回歸市中心獵地。

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在央行祭出第七波信用管制後，可以發現開發商佈局逆流回市中心，以台中來說，近期建商在正南屯的五期、八期等地悄悄以危老、都更、整合的方式補庫存，正南屯區腹地，去年僅推出5案，約400多戶的量體，到2025年案量來到達10案，推案戶數突破600戶。

▲▼「寶樺境溪行」位於文心南五路、精誠南路，規劃28~40坪、2~3房產品。（圖／記者陳筱惠攝）

其中，位於文心南五路、精誠南路的預售新案「寶樺境溪行」，處八期重劃區豐富公園、土庫溪首排，預計打造超過100%綠覆率大樓案，規劃28~40坪、2~3房產品。

寶樺建設董事長賴國弘認為：「要在市中心找到臨公園、近溪流的土地，幾乎已經沒有，現在的房市要跳脫，不論地段、產品都必須具備獨特性、稀有性。」

另外，位於文心南五路、永春東三路「聚富粼粼」同樣位於八期重劃區，規劃24~37坪、2~3房產品，以現代簡約調搭配金屬格柵外觀問市，新案挹注下，也帶動區域房價近1年，平均達到63萬元。

五期的部分，則有「惠田璞悅」登場，基地位於大墩路與大墩五街，位居正五期，產品規劃38、45坪3房產品。





▲八期早期多以透天別墅建案、中期則是大坪數大樓案，近代才開始有中小坪數建案推出。（圖／記者陳筱惠攝）

住商機構中區協理賴萬則分析：「五、八期新案仍有不少抗性，包含基地面積因整合不易，很少超過500坪，大多為小基地案普遍存在鄰房景觀問題，且供給戶數無法達到量化，這也是2024年整個大南屯地區推案量超過1700戶，但核心區卻僅佔不到2成的原因。」

不過，久赫廣告執行總監梁立岡說：「八期鄰近的13期重劃區，近期新案推出單價高昂，但生活機能卻仰賴八期，不只開發商獵地回頭，不少購屋族也開始回頭。另外，以八期來說早期多以透天別墅為主、中期則是大坪數大樓案，近代才開始有中小坪數建案推出，吸引不少首購族、換屋族。」

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