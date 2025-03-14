看上台北7戶電梯華廈！「1關鍵」大票勸退：買下去準備吵架

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

近期有網友分享，看上台北一間20年的獨棟電梯華廈5樓，該大樓一層一戶，共7層，並附帶升降機械車位，家人認為位置與價格合理，但對於未來電梯維修、機械車位可能帶來的問題有所疑慮，於是詢問網友意見。對此，信義房屋專家建議，可以觀察看看管委會運作狀況，「能力不彰會蠻辛苦的。」

原PO在「買房知識家」表示，近期看了一間北市20年的房子，物件位在獨棟電梯華廈5樓，該華廈一層一戶，一共7層，附帶升降機械車位。家人覺得位置、價格算合理，但就是有兩個主要考量點，首先是整棟僅有7戶住家，未來若電梯需維修或更換電纜，每戶的分攤成本將較高。其次，該機械車位是需搭乘電梯至下層，意味著存在兩個潛在的故障點，讓他擔心維護與維修問題。

貼文一出，許多網友直接勸退，「車子坐電梯上下，光是保養費就很驚人，更不用說維修費，一故障可能就要幾萬、幾十萬跳」、「我有位同事有車位但無法使用，他是機械上面的車位，因為馬達及鏈條故障，維修費分擔下來每戶要分擔大概5.6萬左右，於是就有一堆人不願意出」。

還有網友直呼，「車子坐電梯下去，有點恐怖，去住過一次飯店，停車場是車子要坐電梯下去，就不會想去了。」大多人則是顧慮維修成本，「看過一些舊大樓，機械車位壞掉後，管委會不出錢修（很貴），住戶沒辦法只能閒置的。」

也有人抱持相對樂觀的態度，「台北有這種物件滿特別的耶，但表示是超小自己或跟隔壁鄰居一起改建的，機械車位在台北還可以」、「價格可以接受就買，故障問題不用擔心，我住的三十年老屋還是頭好壯壯喔。」

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德建議，可以觀察看看管委會運作狀況，「能力不彰會蠻辛苦的。」