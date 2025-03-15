3年前預售案實登700萬　「現在開價曝」他驚呆：房價要跌了？

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者賴志昶攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

最近有網友分享，看中一間預售屋，發現實價登錄顯示111年成交價為700多萬，但現在開價竟然只有662萬，讓他疑惑「是不是看錯？還是房價真的要跌了？」這番話一出，馬上引發網友熱烈討論，有人直言「你還是不敢買」。對此，信義房屋專家表示，房價是否真的鬆動，關鍵在於什麼區域條件，不代表房價真的要跌。

原PO在「買房知識家」發文表示，自己有在關注某預售建案，卻發現目前開價比過去實價登錄便宜，忍不住懷疑是否代表房價即將下跌，「實登111年買的700多萬，現在開出662萬，不知是否看錯，還是未來房價要跌了？」

不少網友看到後不以為然，甚至有人直接打臉，「一間漲你不會說房價漲，一間跌你就當房價跌了」、「要確耶！？今天才驗完屋，新的一期已經不知道漲到哪去了！」認為單一案件不能代表整體市場趨勢。

不過，就有網友也認為，現在市場上確實有個案價格鬆動，「還有開價1000萬變698萬的透天」、「高雄111年買房，現在房價沒漲30%的都算客氣了」。但也有人懷疑原PO看到的價格是否為特殊案例，「一定有事」、「斷頭賣房」、「該不會是凶宅吧？」

還有一票勸原PO不要想那麼多，真正想買房的人不會一直猶豫，「漲時怕跌不敢買，跌時怕更跌也不敢買，這種人最後都只能繼續租房」、「等350再說，反正你又不買」、「你還會再等他掉，最後買不到」、「你就繼續看吧，等到房子不用錢送你，反正沒買都跟你沒關係。」

對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，房價是否鬆動回跌，關鍵在於什麼區域、條件，確實有聽聞最近某些物件開價有鬆動，但不代表全面性下跌。