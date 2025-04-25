住戶注意！陽台「加裝門窗」恐踩雷　1狀況成違建遭拆除

▲北市建管處提醒，家有陽台門窗？小心違規恐遭強制拆除 。（圖／北市建管處提供）

記者陳致平／台北報導



民眾為了防風擋雨、隱私保護等因素而在陽台裝設門窗，為此，北市建管處特別提醒，雖然市面上許多標榜符合政府規定標準之門窗產品，但民眾裝設前應詳加了解目前違章建築處理相關規定，以免遭受不必要之損失。

建管處說明，依台北市違章建築處理規則第十條規定，領有使用執照之建築物，二樓以上之陽台加窗或一樓加設之門、窗，未突出外牆或陽臺欄杆外緣，且原有外牆未拆除者，依規定建管處將拍照列管辦理。

建管處提醒，建造執照所載發照日為2006年1月1日以後，其陽台不計入建蔽率、容積率者，則將查報拆除。

▲家有陽台門窗？小心違規恐遭強制拆除 。（圖／北市建管處提供）

另外，有關陽台裝設電動百葉窗之查處認定原則，如屬2005年底以前建造執照，外牆未拆除者，於陽台欄杆加設固定式或軌道式百葉窗則拍照列管，如屬2006年以後建造執照，對於有軌道式或固定式之百葉窗，應符合台北市違章建築處理規則第九條之規定，即其最低透空率需達70%以上，且面臨道路或基地內通路，並留設至少一處有效開口。



建管處進一步表示，拍照列管屬違建違法情節輕微或既存違建得列入分類分期程序處理，而予以之拍照建檔，暫免查報處分，但經認定有妨礙公共安全、公共通行等情事仍應查報拆除。

▼建管處進一步表示，拍照列管屬違建違法情節輕微或既存違建得列入分類分期程序處理 。（圖／北市建管處提供）