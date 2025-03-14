13期0成屋「價衝7字頭」　跨雙鐵共構大慶站1坪減10萬

▲以雙鐵共構「大慶站」分為南北側，新預售案房屋單價相差10萬元。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

南台中房市近期話題不斷，連帶拉抬雙鐵共構「大慶站」周邊的房市詢問度，近期實價登錄顯示，大慶站南北兩側房價新案價差，來到10萬元左右。北側為尚未有建案落成的13期，受惠重劃區熱度，指標推案成交價已來到7字頭，而生活機能暢旺南側南區，近幾年推案相對稀少，近期指標推案有「曜精銳」、「和瑞文心樂章」等，實登均價則落在5字頭。

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近期，台中房市焦點之一為一個案子都還沒落成的13期重劃區，實登揭露高價成交紀錄，包括南屯「齊又新執善」、惠宇建設在13期推出的「惠宇大然」等案都已達均價7字頭水準。





▲「大慶站」北側為13期重劃區、南側為舊市區南區。（圖／資料照）

而雙鐵共構「大慶站」北側為13期重劃區、南側為南區，相較之下，南區近期指標案「曜精銳」成交均價57.7萬元，最高成交單價65.32萬元、而「和瑞文心樂章」實登成交價格約在46.26～55.33萬元，均價守在5字頭，南北兩側竟出現10萬元左右的價差。

對此，海宇國際股份有限公司業務部副理張獻杰指出：「南區商圈成熟、生活機能成熟，但因為土地整合難度高，推案相對稀少，也少有疊價效應，因此房價價差浮現，但有交通優勢的南區，還臨已動工的九德重劃區、規劃中的前竹重劃區等，未來基本上被重劃區包圍，現在看為房價親民區，不過實際上未來還有持續推升的可能性。」

▲選擇在南區推案的精銳建設「曜精銳」總銷70億元，受自住客青睞銷售已過半。（圖／記者陳筱惠攝）

選擇在南區推案的精銳建設「曜精銳」剛好在去年9月開案，正逢信用管制的風頭，但根據實登揭露，總銷70億元的「曜精銳」，銷售已過半，全案規劃4棟地上14、23層建築，並主打24~41坪、2至3房產品。

精銳建設總經理吳秋凉表示：「自住當道下『曜精銳』7成以上為自住買盤，而All in One的居住型態已逐漸成為主流，社區豐富的公共設施，如75席的輕食咖啡廳、家教教室、瑜珈教室、兒童遊戲室、KTV、撞球間、電影院、健身房等空間，都受到購屋族青睞。」

▲業者認為All in One的居住型態已逐漸成為主流，社區豐富的公共設施成為購屋族挑選要點。（圖／記者陳筱惠攝）

另外，張獻杰說：「南區在地超過25年以上的住宅多達3.8萬戶，但5年內新建案的交易量卻只有數千筆，新案供給頗為稀缺，線上建案不只吸引南區換屋族，也吸引不少彰化、南投的外地客，加上房價基期相對親民，成為開發商爭相競逐的熱區。」

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