他曬社區明細「6位數保全費」崩潰：還要漲　網曝唯一解

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近年來萬物齊漲，就有網友崩潰表示，他住在90戶的小型社區，從今年1月開始，物業跟清潔費用都有調漲，但目前仍入不敷出，於是求問該如何解決這困境。對此，大多人紛紛建議，可以先從取消夜班保全試試。

網友在Dcard發文表示，今年1月份開始，物業費跟清潔費都調漲了，「我們社區大約90戶，白班跟晚班保全共兩位，還有一位清潔人員，管理費年年喊要調漲，但住戶大多不同意，目前已入不敷出，請教是否該取消夜班保全來節省開銷？還是有什麼其他方式？」

從截圖中可見，1月的保全費為15萬1200元、清潔費則為4萬8300元，此外還有電梯、機電的維護保養費、公共電費、公共電話費等，這也讓原PO不禁好奇，「請問社區保全費這樣算多嗎？」

對此，網友回應，這費用合理，畢竟除了保全薪資外，物業公司也要抽，於是紛紛建議道「砍掉晚班保全就好啦，或是換比較便宜的物業」、「可以試試看取消晚班保全」、「戶數不多的話，取消夜班保全（改遠端智能保全），甚至連假日白班都取消，都是可行的方法」、「要省錢，只能砍晚班了」。

另外，也有過來人直言，「現在很多髒亂的社區以前就是從砍班開始的」、「社區改成半天管理，就是走下坡的開始，清潔人員的打掃時間又被砍，社區長期來看根本不利」、「不夠就砍保全跟清潔啊！出問題了住戶就會想通了」。