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持有9年沒住過　天龍國Y男賣「台中帝寶」開價自砍660萬

▲▼百達富裔、台中帝寶 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲位於台中七期的豪宅社區「台中帝寶」交易頻傳噩耗，不少戶別賠售千萬元出場。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

位於台中七期的豪宅社區「台中帝寶」交易頻傳賠售慘況，不少戶別賠售千萬元出場。近期該社區再有誠意戶釋出，25樓戶的百坪物件，再以帳面賠售660萬元、實際粗估賠售千萬想要出場，經查，該戶持有者為身分證「Y」開頭的尊貴天龍人。

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「台中帝寶」交易頻傳噩耗，繼23樓戶、25樓戶慘賠上千萬出場後，30樓戶直接房價大賠超過2千萬元，不斷賠售的訊息傳出，也出現不少「跟風賠售」的物件出現在網路上。

最新刊登的為25樓戶121.5坪物件，據謄本資料顯示，該戶為戶籍登記士林區的自然人持有，且身分證字號為「Ｙ」開頭，而身份證字號「Ｙ」開頭早在1975年之後就已停發，也因過去屬地為「陽明山管理局」又被稱作「正港天龍國人編號」。

該戶2016年以總價6340 萬元入手，拆算單價53.7萬元，如今掛網5680萬元，帳面賠售660萬元。但據了解，該社區管理費落在110元，扣除車位清潔費，每月至少支出1.2萬元管理費，屋主持有9年，光管理費就達130萬元。再加上每年基本持有稅，即便目前開價等於成交價，也粗估賠掉千萬元。

▲台中帝寶建築外觀。（圖／記者張瑞傑攝）

▲「台中帝寶」位於台灣大道第一排，訴求五星級飯店公設，地段不錯，吸引許多外地客前往投資。（圖／記者陳筱惠攝）

有趣的是，隔壁鄰居為過去大賠1300萬元出場，同樣在2016年每坪5字頭高價買進，賠售單價每坪不到35萬元。全向科技房產中心總監陳傑鳴表示：「該建案於2013至2014年，房市買氣鼎盛時推出，當時預售每坪開價高達8字頭，實價每坪落在5字頭以上，第一波搶購的屋主成本相對高，如今再次進入景氣循環，隨著屋齡漸長、該棟社區未來賠售金額恐加劇。」

「台中帝寶」位於台灣大道第一排，訴求五星級飯店公設，地段不錯，吸引許多外地客前往投資，結果社區房價漲不動，加上買氣不如預期，2年前大批釋出物件單價落在30萬元上下，嚴重影響行情。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲過去該社區已出現過2千萬元以上的價差，再釋出賠售千萬物件。（圖／記者陳筱惠翻攝）

七期資深房仲表示：「此次出售的戶別也同樣是高點買進的投資物件，目前該戶為毛胚屋狀態，也就是說該屋主入手9年沒有住過，有鑒於過去該社區已出現過2千萬元以上的價差，加上豪宅限制貸款4000萬元的天條，該屋主開價可能得再下修，才有機會出脫。」

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關鍵字：台中帝寶豪宅賠售房市投資

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