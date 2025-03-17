房貸授信額度成數均下滑　「準新青安族」喊：拿不到寬限期

▲2024年9月第七波限貸令後，造成許多購屋族動彈不得，現在連新青安貸款都被波及。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導



第七波限貸令後，造成許多購屋族動彈不得。根據聯徵中心資料，2024年第四季房貸授信狀況，樣本數、授信額度、核貸成數、鑑估值全面下修，唯獨貸款利率上升，另外，被視為「保障」的新青安政策，也出現寬限期、房貸年限減少的案例。

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根據聯徵中心資料，2024年第四季房貸授信狀況，樣本數從Q3的4392件，Q4減少至2784件，季減36.3%，授信額度也下降45萬元，核貸成數減少1.7個百分點，鑑估值和建物面積也都下滑。唯一上升的是貸款利率，增加0.1個百分點，顯示央行出手，房市明顯降溫。

▲2024年第四季房貸授信狀況，樣本數、授信額度、核貸成數、鑑估值全面下修，唯獨貸款利率上升。

而過去被視為特殊保障的新青安政策，也傳出寬限期、房貸年限減少的案例。台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示：「銀行審核速度和標準的趨向嚴格，透過利率門檻來過濾客戶，換屋族觀望下，只剩新青安還貸得動，順利申貸的物件也都偏向低總價、小坪數，因此建物面積和鑑估值都縮水。」

進一步觀察去年第四季各年齡層核貸狀況，以40~50歲的申貸人為主力，占33%，核貸成數以30歲以下最高，達71.7%，利率則是60歲以上最高，2.48%，而40歲以上的申貸者，鑑估成數達100%以上。

▲去年第四季各年齡層和貸狀況，以40~50歲的申貸人為主力，占33%。

張旭嵐分析：「資深購屋族多屬於第二屋置產的非首購類型，因此核貸利率和成數條件都較嚴苛，至於青年首購族，仍可爭取最高8成的新青安貸款，所以整體的核貸成數相對突出。」

由於目前央行加強金檢，是否波及新青安貸款，更有案例傳出年收未達200萬元的申貸者，新青安採降低成數、無寬限期等措施。

文鼎地政士聯盟事務所地政士鄭志驊認為：「目前不論公股銀行、泛公股銀行都有各自篩選的內規，新青安仍是市場主流。」

鄭志驊表示：「針對金檢加強，銀行內部稽核也將趨於嚴謹，即便年收高但還是會嚴格監控負債比，目前坊間已經有銀行開始不做名下有房、即第二戶購屋者的房貸，即便第一間沒貸款也都受到影響，銀行偏向『只做純首購』的態勢越來越明顯。」

▲1月新青安房貸受理戶數3393戶，成為上路以來單月最低量，業者推測央行應會在既有政策上強化金檢，取代更嚴格的管制手段。（圖／記者陳筱惠攝）

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