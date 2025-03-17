科學園區房價下修　高雄園區季跌幅4.7%居冠

▲根據房仲統計最新數據，2024年第四季台灣3大科學園區周邊中古屋房價普遍呈現修正趨勢，與上季相比，高雄園區房價指數季跌幅達4.7%居冠。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

科學園區大量產業進駐後，帶動龐大的住宅需求，往往帶動區域房價上漲，根據房仲統計最新數據，2024年第四季台灣3大科學園區周邊中古屋房價普遍呈現修正趨勢，與第三季相比，高雄園區房價指數季跌幅達4.7%，為跌幅最深的區域。

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根據3大科學園區所在行政區的中古屋實價登錄資料，所編製的2024年Q4「政大永慶科學園區中古屋房價指數」出爐。數據顯示，各大園區的中古屋房價指數與Q3相比，除台南園區持平1%外，高雄園區以季跌幅4.7%為最多，中科以3.8%的跌幅居次，竹科也有3.0%的跌幅。

永慶房產集團研展中心總監郭翰表示，自去年下半年起，受銀行房貸緊縮及第七波信用管制影響，園區周邊購屋需求明顯降溫。同時，民眾對房價上漲的預期轉為期待下跌，購屋心態趨於保守，出價更為謹慎，導致去年第四季房價指數出現下修。

科學園區 所在行政區 2024Q1季漲幅 2024Q2季漲幅 2024Q3季漲幅 2024Q4季漲幅 新竹科學園區 新竹市、寶山鄉、竹北市 2.5% 4.8% 3.6% -3.0% 中部科學園區(台中) 大雅區、西屯區 2.5% 3.6% 3.3% -3.8% 南部科學園區(台南) 新市區、善化區、安定區 -1.3% 0.0% -3.7% 1.0% 南部科學園區(高雄) 橋頭區、楠梓區、路竹區 6.2% 6.3% 1.1% -4.7%

▲政大永慶科學園區中古屋房價指數2024年逐季漲幅。資料來源：內政部實價登錄數據。指數產製單位：政大不動產研究中心、永慶房產集團。（ETtoday製表）

高雄市仲介公會理事陳揚智表示，高雄園區近年因台積電設廠，帶動房價與土地價格快速攀升，在近期政策影響下，當地買氣迅速冷卻，買賣雙方價格出現拉鋸，部分早期取得屋主，願意讓利成交，過去漲勢過快的房價開始反轉，跌幅達4.7%，成為去年Q4房價最顯著的下修區域。

而台南科學園區則因近年台積電設廠，帶動房價急漲，陳揚智分析，「去年Q3房價到達高點，開始下跌，而第四季與前季持平，僅微幅變動1%，顯示當地房市進入盤整階段。」

在新竹與台中科學園區方面，郭翰分析，中科過去受惠於科技大廠投資及區域機能提升，購屋需求穩定成長。但在政策衝擊下，交易量萎縮，加上當地房屋供給量充足，房價面臨較大修正壓力，2024年第4季指數下跌3.8%。相較之下，竹科雖同樣受到影響，但跌幅略低，為3%，顯示其房價支撐力相對較強。

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