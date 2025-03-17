國揚攜手藏美拿下亞灣智慧公宅案　總投資金額上看110億元

▲高雄「亞灣智慧公宅公辦都市更新案」位亞洲新灣區，堪稱「蛋黃中的蛋黃區」，由國揚集團子公司威力國際開發領銜，與藏美集團旗下藏裕營造組成的合作聯盟獲選最優申請人。（圖／高雄市都發局提供）
記者張雅雲／高雄報導
高雄「亞灣智慧公宅公辦都市更新案」位亞洲新灣區，堪稱「蛋黃中的蛋黃區」，高雄市府17日公布，由國揚集團子公司威力國際開發領銜，與藏美集團旗下藏裕營造組成的合作聯盟獲選最優申請人，預估投資金額達110億元以上。據了解，此次僅1家參與評選。
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為落實居住正義，高雄市府近年積極推動社會住宅政策，亞灣智慧公宅基地位於前鎮區復興三路、啟聖街口，為亞洲新灣區精華地段，堪稱「蛋黃中的蛋黃區」，為百分百市有土地，分2期開發。
第一期由高雄市府自行興建，2022年底已動土，預計2027年完工，提供約634戶社宅及公益設施。
第二期則是本次招商成功土地，以「市府出地、民間出資」模式進行，由國揚集團子公司威力國際開發領銜，與藏美集團旗下藏裕營造組成的合作聯盟，獲選最優申請。
全案預估投資金額達110億元以上，高市府可分回約650戶社宅及部分店鋪，1、2期共計可取得 1280 戶社會住宅。據了解，此次僅1家參與評選。高雄市都發局表示，按照都更案審查程序，全案預計2032年完工。
▲基地位於前鎮區復興三路、啟聖街口，為亞洲新灣區精華地段，堪稱「蛋黃中的蛋黃區」，為百分百市有土地，分2期開發。（圖／高雄市都發局提供）
高雄市都發局長吳文彥指出，本案規劃興建4.3萬坪量體，規劃2棟地上24層、地下4層，及2棟地上29層、地下5層的集合住宅，以「5GAIoT智慧建築」、「城中的公園」為理念，將地面層保留大面積的開放空間，營造都市綠帶並搭配立體綠化設計，預計於第二季完成簽約。實施者透露，現階段先以議約為主，後續則依規定時程辦理。
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