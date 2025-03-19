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東南亞秀泰影城歇業2個月　房東曝最新計畫

記者項瀚／台北報導

公館經營近60年的「東南亞秀泰影城」歇業2個月，建商房東透露，目前還在整合鄰地，歡迎業者短租，但在都更危老上也會抓個整合時間，不排除獨自重建的可能性，將規劃小坪數住宅。

《地產詹哥老實說》EP248／中科房市誰在撐？　在地看：這2種人「買房心態有落差」

▲▼ 公館東南亞戲院 。（圖／記者項瀚攝）

▲公館經營近60年的「東南亞秀泰影城」歇業2個月。（圖／記者項瀚攝）

公館經營近60年的「東南亞秀泰影城」，在2022年底時由上市建商新美齊以8.8億元買下，直到今年1月底影城正式熄燈，也讓鄉民們非常好奇，建商要準備拆除重建了嗎？

記者實地走訪，「東南亞秀泰影城」外牆新美齊物業帆布，1樓部分的商家仍還承租營業中，包括便利商店、手搖飲店、服飾球鞋店、飾品店等等。

新美齊董事長林傳捷接受《ETtoday新聞雲》訪問，他表示：「公館影城這塊，正在與周邊鄰地溝通整合，擴大基地，不會那麼快推案，也歡迎短期承租，但當然我們也有概抓個整合時間，不排除獨自重建的可能性。」

林傳捷表示，公司積極佈局雙北蛋黃區，當初看準公館個案地段佳，基地條件也不錯，未來將規劃中小坪數住宅，價格則尚未確認，將依屆時市場行情而定。

▲▼ 。（圖／記者項瀚攝）

▲公館「東南亞秀泰影城」小檔案整理。（表／記者項瀚製）

吉田開發副總蔡耀德分析，公館「東南亞秀泰影城」土地共約223坪，雖然不大，但夠方正又鄰汀州路三段，基地條件不錯，使用分區則為商三特（住），基礎容積率雖只有225%，但還能加上重建獎勵，再評估取得地價與當地房價行情，還是會有不錯的利潤，若能擴大基地，就更事半功倍了。

住商不動產師大永康加盟店東江建欣分析，公館商圈生活機能極佳，公車、捷運便利，又有明星學區加持，觀察區域具指標性的中古捷運共構大樓「戀戀台大」，中小坪數成交單價達110~145萬元，其7樓規劃為挑高設計絕版品，價格較高。另外觀察汀州路沿線，相對新穎的「探花台大」屋齡11年，走中大坪數路線，前年成交單價也已站上百萬。

江建欣認為，即便「東南亞秀泰影城」獨自興建，以地段、區域新案供給稀缺、建商品牌力的加持之下，若規劃中小坪數，保守估計成交單價130~150萬元絕對沒問題，甚至有望再創下更高的價格。

《地產詹哥老實說》EP248／中科房市誰在撐？　在地看：這2種人「買房心態有落差」

關鍵字：東南亞秀泰影城公館歇業建商拆掉新美齊吉田開發住商不動產

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