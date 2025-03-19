2死凶宅連仲介也怕！　PO網求售備註「不陪同進入」

▲潮州有故事的50年透天凶宅，開價250萬，但備註「想看屋我會開門，但不陪同進入，晚上不帶看」。（圖／翻攝自Facebook／我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進）

記者張雅雲／高雄報導

潮州2死凶宅連房仲也心驚驚！有網友在臉書粉專PO文，出售潮州有故事的50年透天凶宅，開價250萬，但備註「想看屋我會開門，但不陪同進入，晚上不帶看」，引來網友笑稱「我就想半夜看，我半夜下班才有空。」

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原PO在臉書粉專《我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進。》PO文求售，該物件為透天住家，位於屏東潮州，屋齡50年，地坪24坪、建坪18坪、4房格局，開價250萬元，換算地價約10.4萬元。

根據銷售資料顯示，該物件大約在1982年男主人因久病不癒喝農藥，女主人因想不開上吊，因此成為2死凶宅，原PO並備註「如想看屋我會開門，但不陪同進入，晚上不帶看，請諒解謝謝。」

引起網友熱議，有網友笑稱「我就想半夜看，我半夜下班才有空。」、「還以為進到台灣廢墟研究社。」也有人建議「夷為平地 或許更好脫手。」也有民眾贊同表示「說真的叫我進去、我也不敢！」

▲該凶宅已低於區域行情，不過曾發生事故，後續屋況又需經過一番大整修。（圖／翻攝自Facebook／我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進）

網友發問「能不能拍晚上的照片來看，比照早上跟晚上的氛圍看有沒有不同，說不定有人想看晚上的照片」，釣出原PO透露不敢。該名網友還教戰如何測試有沒有鬼，「若突然間有感覺到靜電，手毛或者頭髮突然豎直，屋內稍微吹出像外面陰天快下雨那種風空氣中散發出雨水味，就是有好兄弟、姐妹在裡面。」

富山不動產店東邱璿樺表示，潮州鎮自從台88縣快速道路開通後，由潮州交流道到南高雄市區約30分鐘車程，具備交通便利以及商圈成熟優勢，近年交易量明顯多於屏東其它區域，也是屏東縣除屏東市外，交易量最大的區域。

該區多為透天，屬於雙公園生活圈，有潮州運動公園、中山公園，透天屋齡新舊差距大，屋齡30年，地坪約30~40坪，總價落在700~800萬元，若40年以上屋況不佳需整理，總價約400萬元上下。在地仲介透露，雖然該凶宅已低於區域行情，不過曾發生事故，後續屋況又需經過一番大整修，仍是依個人接受度為主。

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