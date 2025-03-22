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寵物商機大！北市中山相關店家數最多　房仲指1關鍵

▲▼即將在11/1正式開幕的東森寵物雲台南五期店。（圖／記者黃巧雯攝）

▲全國家犬、家貓的飼養數量近280萬隻，帶動寵物經濟。（圖／記者黃巧雯攝）

記者項瀚／綜合報導

全國家犬、家貓的飼養數量近280萬隻，帶動寵物經濟，統計台北市各行政區寵物相關店家數，第一名是中山區，來到102家。房仲分析，Z世代、未婚族群對飼養寵物擁有較高意願，而中山區小宅多、房價相對親民，吸引不少小資族、單身族在此購屋。

《地產詹哥老實說》EP248／中科房市誰在撐？　在地看：這2種人「買房心態有落差」

據農業部資料，2023年全國家犬與家貓的飼養數量近280萬隻，相比2021年成長逾3成，連而帶動寵物相關產業蓬勃發展。

永慶房屋統計台北市各行政區寵物經濟（美容、用品、獸醫…等）相關店數，並觀察其房市表現。其中，寵物相關店數最多的是中山區，店數甚至突破百家，其次內湖區、大安區、信義區則皆有超80家店數。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，「毛小孩」最為便利的行政區，中山區由於小坪數住宅產品多，購屋壓力相對較小，吸引不少小資族、單身族在此購屋，2024年中山區住宅交易量高達1327件，也居全市之冠。

陳金萍觀察：「根據資策會產業情報研究所（MIC）報告指出，Z世代和未婚族群對於飼養寵物擁有較高的飼養意願，是否導致寵物相關產業集中於小資族、單身族群相對較多的中山區，值得持續深入研究。」

▲▼ 。（表／永慶統計）

▲台北市2024年各行政區寵物相關店數及其中古屋房市表現。（表／永慶統計）

內湖區則是以86家寵物相關店數坐擁亞軍，其2024年中古屋成交件數也以1182件排名第二。陳金萍分析：「內湖區坐擁內湖科學園區，不少科技新貴在此置產，上綠地公園眾多，尤其『狗公園』數量在北市數一數二，為飼主提供帶毛小孩運動的良好場所。」

排名第三的大安區則擁有84家寵物相關門店。陳金萍分析：「大安區素來是北市黃金地段，吸引許多高資產族群入主，2024年中古屋平均單價高達104.1萬元，是全台北市最高，而高資產族群在飼養寵物上，相對有較高意願投入更多開銷。」

另外，大安區域內坐擁大安森林公園，是不少「毛爸爸、毛媽媽」溜「毛小孩」的友善處所。也因此可能帶動大安區的寵物經濟發達，使寵物相關店數排名第三。

《住展》雜誌發言人陳炳辰觀察，越來越多年輕人不婚、不生，把「小孩」的概念情感投射在狗貓身上，像是寵物友善餐廳數量漸多，觀察近年一些新建案也會從這個角度切入，主打建案周圍有公園，適合寵物活動等等，都有效吸引消費者目光。

《地產詹哥老實說》EP248／中科房市誰在撐？　在地看：這2種人「買房心態有落差」

關鍵字：寵物寵物店家數單身小宅永慶住展雜誌

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